Top départ pour l’expédition « Pole to Pole » qui va relier le pôle Nord au pôle Sud en Nissan Ariya 100% électrique !

Les britanniques Chris et Julie Ramsey ont quitté le pôle Nord magnétique pour rejoindre le pôle Sud en Nissan Ariya 100 % électrique dans le cadre de l’expédition « Pole to Pole ».

L’objectif de cette aventure inédite est de démontrer les capacités des véhicules électriques et de mettre en évidence des actions menées contre la crise climatique.

Aujourd’hui, au cœur des vastes étendues arctiques couvertes de neige, les aventuriers Chris et Julie Ramsey ont officiellement commencé leur très attendue expédition Pole to Pole en Nissan Ariya 100 % électrique. Cette aventure exceptionnelle les verra parcourir plus de 27 000 km à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, dans le but ultime d’atteindre en décembre l’endroit le plus reculé du monde, le pôle Sud.

Aucun véhicule n’a jamais effectué le trajet entre ces deux extrémités du globe et c’est avec le Nissan Ariya 100 % électrique que l’équipe de Pole to Pole a décidé de relever ce défi. Chris et Julie se sont lancés dans l’aventure pour montrer à quel point les véhicules 100 % électriques sont performants et excitants, dans l’espoir d’accélérer leur adoption pour contribuer à lutter contre la crise climatique.

Un Nissan Ariya proche de la série

Le Nissan Ariya utilisé pour l’expédition n’a subi que quelques modifications mineures destinées à faciliter son passage sur les terrains difficiles que l’équipe affrontera tout au long du parcours. La suspension a été surélevée et les passages de roue ont été élargis pour accueillir d’énormes pneus de 39 pouces qui permettront à la voiture de « flotter » sur la profonde neige de l’Arctique et sur la banquise. Aucune modification n’a été apportée à la batterie, à la motorisation ou à la transmission intégrale électrique sophistiquée e-4ORCE du Nissan Ariya, qui restent strictement de série.

Tout au long de l’expédition Pole to Pole, le Nissan Ariya remorquera une innovante unité mobile de production d’énergie renouvelable, qui comprend une éolienne et des panneaux solaires pliables. Ce système permettra de tirer parti des vents violents attendus et des longues heures de lumière du jour pour charger la batterie de l’Ariya, tandis que Chris et Julie prendront des pauses bien méritées. Les deux aventuriers espèrent que cette innovation en matière de recharge inspirera une transition vers les véhicules électriques pour les futures explorations polaires.

« Après quatre ans de planification et de travail acharné, nous sommes ravis de lancer officiellement Pole to Pole. » a déclaré Chris Ramsey. « Julie et moi avons participé à plusieurs aventures en véhicules électriques au cours des 10 dernières années, mais Pole to Pole est certainement notre plus grand défi, et le plus excitant. Nous avons dû penser différemment, être innovants et collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées pour faire de cette expédition une réalité. L’Ariya que nous allons utiliser est agréable à conduire et a bien performé sur les 5 000 km que nous avons parcourus pour nous rendre au point de départ. Cela nous donne confiance dans notre capacité à affronter toutes les situations que nous rencontrerons dans les mois à venir. »

Julie Ramsey a ajouté: « Nous sommes ravis de partager notre aventure avec le plus grand nombre et de mettre en lumière les personnes, les communautés et les projets extraordinaires qui, avec ce voyage, contribuent à la lutte contre la crise climatique. Nous aimerions que tout le monde fasse partie de Pole to Pole, alors suivez-nous et impliquez-vous dans l’aventure sur nos réseaux sociaux. »

Pour en savoir plus sur l’expédition Pole to Pole avec Nissan, cliquez ici.