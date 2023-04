Premier investissement de Yamaha Motor Sustainability Fund

Yamaha Motor annonce avoir investi dans Andes Ag, Inc, une start-up américaine qui poursuit des recherches sur les technologies de micro-organismes bénéfiques à l’élimination du CO2 contenu dans l’air.

Il s’agit du premier investissement réalisé dans le cadre du Yamaha Motor Sustainability Fund, doté de 100 millions de dollars américains et créé en juin 2022. Ce fond pemet de soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage qui luttent contre le changement climatique. Cet investissement dans Andes a été rendu possible grâce à Yamaha Motor Ventures (YMV), la société de capital-risque de Yamaha Motor Company, basée dans la Silicon Valley.

Andes étudie diverses méthodes permettant d’utiliser des micro-organismes naturels pour stocker durablement le CO2 atmosphérique dans le sol. La start-up californienne utilise les semences comme des porteurs sûrs de micro-organismes. Lorsque les microbes se développent en association avec les cultures (maïs, soja et blé), ils convertissent le CO2 atmosphérique en composés minéraux qui capturent et déposent le carbone de façon permanente dans le sol, générant ainsi des crédits d’élimination du dioxyde de carbone, validés par un échantillonnage du sol.

Dans le nouveau plan de gestion à moyen terme (2022-2024) annoncé en février 2022, Yamaha Motor a fait du renforcement de ses efforts en matière de développement durable un thème central, en plus des stratégies de croissance et du renforcement des fondements de la gestion que l’entreprise a mis en avant jusqu’à présent. Yamaha Motor explore de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux qui contribuent au développement durable afin d’accélérer ses objectifs de neutralité carbone.

L’objectif de cet investissement est d’acquérir davantage de connaissances sur les crédit carbone et sur les sources naturelles d’élimination du carbone qui peuvent être appliquées dans un contexte agricole.

Andes Ag, Inc.

PDG et cofondateur : Gonzalo Fuenzalid

Siège social : Alameda, CA, États-Unis

Date de création : 2018

Site web : https://www.andes.bio/