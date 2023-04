Giovanni Abruzzini nommé président- directeur général de Virbac Amérique du Nord

Virbac annonce l’arrivée de Giovanni Abruzzini au poste de président-directeur général de Virbac Amérique du Nord à compter du 27 mars 2023. Il a pour mission principale de diriger et développer l’ensemble de nos activités nord-américaines, en adéquation avec la stratégie globale du groupe Virbac.

Giovanni aura pour priorité de développer de manière durable et rentable nos activités commerciales en Amérique du Nord. Fort de son expérience chez Johnson & Johnson et de sa longue expérience dans le secteur de la santé, il cherchera à gagner des parts de marché et de la visibilité sur le marché nord-américain grâce à une pénétration accrue du marché des animaux de compagnie (y compris le petfood) et de la santé des animaux d’élevage, en accélérant, en étroite collaboration avec les équipes locales, les différentes initiatives qui ont déjà été mises en œuvre pour transformer la filiale. Parmi ses différentes priorités figurera la nécessité d’améliorer la marge globale de nos produits, en se concentrant en particulier sur la rentabilité du site de St. Louis.

Giovanni rapportera à Sophie Favini, directrice des Opérations Commerciales Monde.

«Giovanni apportera son expérience, ses compétences et son énergie pour accélérer le développement commercial et, par là même, l’amélioration de la rentabilité de nos activités en Amérique du Nord, en donnant à nos équipes et à notre entreprise la visibilité et la taille critique dont nous avons besoin aujourd’hui», a déclaré Sophie Favini.

Giovanni Abruzzini est titulaire d’un diplôme supérieur en commerce et en économie de l’université de Rome. Tout au long de sa carrière, il a travaillé en Italie, en France, en Suède, en Angleterre et aux États-Unis. Avant de rejoindre Virbac, Giovanni Abruzzini occupait le poste de vice-président de Johnson & Johnson Med Tech depuis 2019. Avec une carrière de plus de 26 ans au sein de Johnson & Johnson, notamment en tant que responsable régional pour l’Europe du Nord, directeur général pour le Royaume-Uni, l’Irlande et les pays nordiques, directeur mondial de la franchise et directeur du marketing pour l’Italie, la France, la Suède et les États-Unis. Directeur de la franchise et directeur du marketing en Italie, Giovanni a joué un rôle essentiel dans le succès de Johnson & Johnson Vision Care. Sous son mandat, Giovanni a notamment créé un modèle d’excellence en matière d’exécution commerciale. Il a commencé sa carrière en tant que chef de produit chez J&J Consumer Italy en 1997. Avant de rejoindre J&J Vision Care, il a assumé des responsabilités locales et régionales croissantes pour les marques de soins de la peau et de soins personnels.