Avec près de 400 rappels de produits et avertissements en 2022, l’AFSCA constate une diminution de 20% par rapport à 2021

Ce n’est pas un scoop : le niveau de sécurité alimentaire est élevé en Belgique ! Chaque jour, les entreprises alimentaires mettent tout en œuvre pour offrir des produits sûrs aux consommateurs. L’AFSCA veille quant à elle à ce que ces entreprises respectent les règles. Mais malgré toutes les précautions prises, il peut arriver qu’un produit ne soit pas conforme aux règles de sécurité alimentaire. Si le produit a déjà atteint le consommateur et que sa consommation présente un risque, les entreprises responsables de la sécurité de leurs produits doivent en informer les consommateurs. Cela s’est produit 394 fois en 2022.

Plus de 8 rappels de produits sur 10 sont justifiés par la détection d’un risque chimique (58%) ou d’un risque microbiologique (25%)

En 2022, 289 produits ont fait l’objet d’un rappel auprès des consommateurs. Cela représente une diminution sensible par rapport à 2021. Cette diminution de 98 rappels est directement liée à la problématique européenne de l’oxyde d’éthylène qui s’est résolue en grande partie en 2022. En effet, en 2021, 55% des rappels de produits étaient liés à la présence de ce produit phytopharmaceutique dont l’utilisation n’est pas autorisée en Europe. Ce pourcentage est redescendu à 13% en 2022(1).

Près de 6 rappels de produits sur 10 (58%), ont été effectués suite à la détection, par les entreprises ou les autorités, d’un risque chimique tel que par exemple : une teneur trop élevée en un résidu de pesticide ou la présence d’additif(s) non autorisé(s).

Par ailleurs, c’est un problème microbiologique comme la présence possible d’une bactérie telle que Listeria, Salmonella ou STEC qui justifiait en 2022 un quart des rappels de produits. Enfin, 15 % des rappels de produits – soit 41 en 2022 – ont été effectués en raison de la détection de corps étrangers comme des petits morceaux de métal ou de verre. L’Agence constate une tendance en légère hausse pour ces deux derniers motifs de rappels microbiologiques et physiques.

87% des avertissements porte sur les allergènes

Il arrive ainsi qu’un produit se retrouve dans un mauvais emballage ou qu’un allergène soit oublié dans la liste des ingrédients. L’AFSCA demande alors à l’entreprise d’envoyer une alerte et d’informer le consommateur dans les plus brefs délais. En 2022, tout comme en 2021, quelques 105 avertissements ont dû être diffusés. La grande majorité (87%) de ceux-ci concernait l’absence d’indication d’un ou de plusieurs allergènes.

Le nombre d’alertes reçues via le RASFF a doublé en 5 ans

Les entreprises ont la responsabilité de produire des produits sûrs et doivent donc signaler à l’Agence tout problème qui peut avoir un impact sur d’autres entreprises ou directement sur le consommateur. C’est la « notification obligatoire ». En 2022, l’AFSCA a reçu 1342 notifications de la part des entreprises, soit une diminution de 218 notifications par rapport à 2021. Pour chaque notification de problème potentiel, l’AFSCA entame une enquête et peut conclure à la nécessité de demander à une entreprise de procéder à un rappel de produit ou à un avertissement.

En outre, l’AFSCA est en contact étroit avec les autres Etats membres de l’Union européenne par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). Lorsqu’une non-conformité est détectée dans d’autres pays, cela peut déclencher une action en Belgique et inversement. Quelques 749 alertes impliquant la Belgique ont été émises par le biais de ce système en 2022. Le nombre d’alertes émises par ce système est d’ailleurs en constante augmentation et a doublé en 5 ans.

Soyez informés des rappels de produits et des avertissements

Pour chaque rappel de produit, une affiche est apposée dans les magasins (physiques ou en ligne), un communiqué est envoyé vers la presse et une communication est faite via le site web de l’AFSCA et via ses médias sociaux. L’objectif est évidement d’informer les consommateurs qui auraient pu acheter ce produit.

Notre principale mission est de protéger votre santé. Vous pouvez être tenu au courant de tous les rappels de produits et de tous les avertissements de différentes manières. Vous pouvez le faire via le site web de l’AFSCA et en nous suivant sur Facebook et Twitter. Vous voulez encore être informé en temps réel de ces alertes ? Alors inscrivez-vous à notre newsletter et recevez tout directement dans votre Mailbox !

(1) Pour rappel, c’est en septembre 2020 que l’utilisation abusive de l’ETO en tant que produit phytopharmaceutique par des pays tiers a été identifiée pour la première fois dans les graines de sésame. Il s’est avéré par la suite que l’oxyde d’éthylène était également présent dans de nombreuses autres matières premières telles que les herbes, les épices et la gomme de caroube (un type d’épaississant). C’est la raison pour laquelle de nombreux rappels de glaces, de sauces, de préparations à base de viande, etc. ont suivi en 2020 et 2021 et que les contrôles aux frontières ont été intensifiés.