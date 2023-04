Etienne Thomassin nommé directeur général d’EDP Renewables France

Etienne Thomassin, directeur général nouvellement nommé, va renforcer l’engagement d’EDPR en France et en Belgique où l’entreprise compte environ 600 MW en exploitation, en propre et pour le compte de tiers.

EDPR a récemment annoncé un investissement de 20 milliards d’euros dans la transition énergétique, 40% étant dédiés aux installations éoliennes terrestres en Europe

EDP Renewables (Euronext : EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, annonce la nomination d’Etienne Thomassin au poste de directeur général France. Fort d’une solide expérience du secteur de l’énergie et d’une connaissance approfondie de la vision d’EDPR, il faisait déjà partie des équipes en tant que directeur du développement éolien entre 2016 et 2021.

Etienne Thomassin, 37 ans, est ingénieur et diplômé d’un MBA de l’INSEAD. Tout au long de sa carrière, il a construit un parcours professionnel international au service de nombreux acteurs reconnus du secteur de l’énergie. Après un passage dans le secteur de la solidarité dans les équipes du Téléthon en Suisse (2008), il s’est spécialisé dans le domaine de l’énergie dès 2010. Après des passages réussis chez Engie Green, EDF Renouvelables et Elicio, il dirigeait avec succès depuis 2021 le développement de Luxel, filiale d’EDF Renouvelables France spécialisée dans l’installation de centrales photovoltaïques. A l’échelle de la filière, il a représenté le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) de 2020 à 2021 en région Normande.

Etienne Thomassin dirige aujourd’hui les filiales française et belge d’EDPR. Leurs portefeuilles comptent de plus de 150 MW de projets solaires et plus de 500 MW de projets éoliens. La filiale française, qui emploie plus de 120 collaborateurs, prévoit la mise en service de son premier parc photovoltaïque au cours de l’année 2023.

« Le dernier rapport du GIEC montre que la lutte contre le réchauffement climatique peut encore être gagnée mais le temps presse. En France, nous devons développer les énergies renouvelables pour que le pays atteigne ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. Nous soutenons la stratégie du gouvernement qui souhaite augmenter la part de renouvelables dans le mix énergétique. Chez EDPR, nous nous engageons en France et en Belgique pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et ainsi réduire significativement la part des énergies fossiles encore consommées aujourd’hui. » souligne Etienne Thomassin, directeur général d’EDP Renewables France.

Présent dans 28 pays, EDPR prévoit de déployer plus de 4 GW de projets renouvelables chaque année jusqu’en 2026. L’entreprise va leur consacrer 20 milliards d’euros dans les quatre prochaines années, 40% étant alloués aux installations éoliennes terrestres en Europe.

L’an dernier, EDPR a augmenté sa production éolienne et solaire de plus de 400 MW en Amérique du Nord et en Europe et a mis en service le premier parc hybride éolien et solaire dans la péninsule ibérique.

À propos de EDP Renewables en France

EDPR France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français à travers une équipe d’environ 120 personnes. Avec 601 MW en exploitation en France, dont 213 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant plus de 1 000 000 personnes et en évitant chaque année l’émission de plus de 50 000 tonnes de CO 2 . EDPR développe également 1 GW de projets offshore, dans le cadre d’une joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 24 MW d’éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/france/

A propos d’EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext: EDPR) est le quatrième producteur mondial d’énergie renouvelable avec une présence sur 28 marchés internationaux à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Amérique du nord et l’Asie. Basé à Madrid et disposant de bureaux à Houston, São Paulo, Singapour ou encore Paris, EDPR possède un portefeuille de projets variés, d’actifs robustes et d’une excellence opérationnelle reconnue dans le renouvelable : des parcs photovoltaïques, éoliens terrestre et offshore (Ocean Winds, joint-venture partagée à 50/50 avec Engie) et des technologies complémentaires au renouvelable comme les batteries et la production d’hydrogène vert.

Sa politique de ressources humaines est reconnue par une certification Top Workplace 2022 aux Etats-Unis, Top Employer 2022 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et Pologne), et au Brésil, et par l’inclusion de l’entreprise dans l’indice Bloomberg Gender Equality.

EDPR est une filiale d’EDP (Euronext: EDP), leader de la transition énergétique, accordant une attention toute particulière à la décarbonation. Outre sa forte présence dans le renouvelable (avec EDPR et ses opérations hydroélectriques), EDP œuvre au côté des services publics au Portugal, en Espagne, au Brésil, notamment dans les réseaux électriques, les solutions pour les clients et la gestion de l’énergie.