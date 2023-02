Nouvelles BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition

Les améliorations apportées au système de transmission et l’électrification se traduisent par une puissance encore plus réactive. De nouvelles touches de design soulignent l’aura dynamique et extravagante des deux modèles. La technologie numérique ne se contente pas d’optimiser la commande et le fonctionnement, elle permet également de réaliser des avancées dans le domaine des systèmes de conduite et de stationnement automatisés.

Les premiers modèles haute performance de BMW M GmbH à être équipés de la technologie Mild Hybrid 48V.

La dernière génération de la technologie d’entraînement qui équipe la nouvelle BMW X5 M Competition et la nouvelle BMW X6 M Competition marquent les débuts de la technologie 48V dans les modèles hautes performances de la marque. Un moteur électrique intégré dans le boîtier compact de la transmission M Steptronic à huit rapports fournit jusqu’à 12 ch de puissance d’entraînement supplémentaire et 200 Nm de couple, tout en faisant office de générateur de démarrage monté sur le vilebrequin. L’énergie nécessaire à cette fonction est fournie par une batterie de 48 V logée dans le compartiment moteur. La batterie est rechargée par une récupération adaptative très efficace au freinage et en poussée.

La technologie 48V s’associe à un nouveau moteur V8 M TwinPower Turbo. Outre son collecteur d’échappement transversal, ce moteur de 4,4 litres est désormais doté d’un vilebrequin renforcé, d’un turbocompresseur perfectionné, d’un nouveau conduit d’admission d’air, d’un système d’alimentation en huile et d’un processus de séparation de l’huile optimisés. Il délivre un couple maximal de 750 Nm entre 1 800 et 5 800 tr/min et développe une puissance maximale de 625 ch à 6 000 tr/min.

La réponse plus vive et le caractère à haut régime du moteur V8, associés à l’impulsion fournie par le moteur électrique, portent les attributs de performance qui font la réputation des voitures M à un niveau encore plus passionnant. Les nouvelles BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition accélèrent chacune de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La nature plus effervescente du système d’entraînement peut également être ressentie lors d’un coup d’accélérateur rapide. Le système d’échappement M Sport de série avec volets à commande électrique ajoute une autre touche à l’expérience de la performance avec son son exaltant. De nouveaux convertisseurs catalytiques, quant à eux, contribuent à améliorer les performances du moteur à essence en matière d’émissions.

Transfert précis de la puissance : nouvelle transmission M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic, nouvelle application de la M xDrive, différentiel actif M.

La puissance du moteur est relayée par une nouvelle version de la transmission M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic, qui offre un choix de trois réglages en mode automatique et manuel. Les nouvelles caractéristiques comprennent, entre autres, un réglage réajusté et une action de changement de vitesse plus nette.

Une version nouvellement adaptée du système de transmission intégrale M xDrive, qui fait équipe avec le différentiel actif M sur l’essieu arrière, contribue à l’expérience de performance distinctive offerte par les nouvelles BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition. Le menu de configuration M permet au conducteur de passer du réglage par défaut des 4 roues motrices au mode 4 roues motrices Sport, qui permet d’exécuter des dérives contrôlées en répartissant la puissance davantage sur les roues arrière.

Configuration précise du châssis offrant des performances extrêmement sûres.

La structure de la carrosserie et les fixations du châssis sont exceptionnellement rigides, garantissant aux deux modèles un comportement mélangeant dynamisme, agilité et précision propre à la marque M. Les systèmes de suspension et d’amortissement leur permettent également d’offrir un éventail exceptionnel d’aptitudes, de la sportivité pure et simple au confort sur longue distance. Les valeurs de pincement de l’essieu arrière ont été modifiées pour une plus grande assurance à haute vitesse.

La dotation de série comprend la suspension adaptative M Professional avec des amortisseurs à commande électronique retravaillés et une stabilisation active du roulis. Une modification de l’application du boîtier de direction se traduit par un rapport de direction M Servotronic encore plus propice à conduite dynamique. Les freins M Compound fonctionnent en tandem avec le système de freinage intégré de dernière génération dans une configuration spécifique à la M qui offre au conducteur deux réglages de sensation de la pédale.

Au lieu d’être simplement connectés avec le DSC (Dynamic Stability Control) comme auparavant, le système de transmission intégrale M xDrive et le différentiel actif M travaillent également à l’unisson avec une limitation du patinage pour la première fois sur les nouvelles BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition. Cela garantit des réactions encore plus rapides et plus précises aux changements de situation de conduite, ainsi qu’une meilleure traction.

Les deux modèles sont équipés de série de jantes M en alliage léger de 21 pouces à l’avant et de 22 pouces en alliage léger à l’arrière. Des jantes forgées M en alliage léger de mêmes dimensions sont disponibles en option. Elles comprennent une nouvelle variante dans une finition Jet Black.

Expression de l’exclusivité et d’un accroissement marqué de la présence.

La dominance sportive et une attitude visuelle extravertie caractérisent le design extérieur des nouvelles BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition. Cette sportivité accrue est principalement due au nouveau design de la face avant. Les deux modèles sont désormais équipés de nouveaux phares matriciels à LED avec contrôle adaptatif et feux de route non éblouissants BMW Selective Beam. Le contour des nouvelles unités de phares est plus étroit de 35 millimètres que sur les modèles sortants. Ils peuvent également être spécifiés en option en tant que feux M Shadowline. La calandre typique de BMW est désormais entièrement noire. Les barres horizontales de la calandre et le badge agrandi du modèle ajoutent des touches accrocheuses. En outre, la calandre réniforme BMW et la prise d’air inférieure centrale forment désormais une seule zone noire en forme de « x ».

La vue latérale met en évidence le langage stylistique clair des deux modèles et leurs proportions distinctes. Les coques des rétroviseurs extérieurs et le becquet arrière de la BMW X6 M Competition sont également disponibles en carbone en option. Sur les deux modèles, un insert de diffuseur proéminent s’étend vers le bas au niveau du bord inférieur de la jupe arrière. Il constitue également une bordure sophistiquée pour les deux paires de doubles sorties d’échappement familières aux autres modèles M. Le BMW X5 M Competition utilise désormais des optiques de feux en fibre optique ayant une forme de « x » pour ses feux arrière et ses feux de freinage, ce qui constitue une autre attraction qui fera tourner les têtes sur l’arrière de cette dernière.

Moderne, numérique, exclusif : Cockpit M avec écran incurvé BMW.

Au cœur des mises à jour du design de l’habitacle des nouvelles BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition, se trouve l’écran incurvé BMW, qui confère au cockpit typiquement M un aspect moderne et exclusif. Il est formé d’un écran d’information de 12,3 pouces situé derrière le volant et d’un écran de contrôle d’une diagonale d’écran de 14,9 pouces, une seule surface vitrée intégrant les deux. L’écran tactile de l’écran de contrôle permet la commande numérique de nombreuses fonctions, ce qui se traduit par une réduction significative du nombre de boutons et de commandes.

Parmi les autres nouveautés, citons l’insert décoratif Fineline Black avec effet métallique brillant, la barre d’éclairage d’ambiance avec un rétroéclairage efficace et l’ajout d’un logo M, ainsi que le volant en cuir M avec ses nouvelles palettes de changement de vitesse en carbone. La liste des équipements de série comprend également des sièges multifonctions M, des genouillères, des garnitures en cuir intégral Merino à grain fin et le système audio Surround Harman Kardon. Le toit ouvrant panoramique Sky Lounge, le Diamond Surround Sound System Bowers & Wilkins et le nouveau Travel & Comfort System ne sont que quelques-unes des options disponibles. Un large choix de pièces BMW M Performance spécifiques au modèle, issues de la gamme d’accessoires d’origine BMW, est également disponible pour l’extérieur et l’intérieur.

Un choix considérablement élargi de systèmes d’aide à la conduite.

Le confort et la sécurité dans les nouvelles BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition sont encore améliorés par un choix beaucoup plus large de systèmes automatisés de conduite et de stationnement. L’avertisseur de collision frontale, de série, a été amélioré de sorte qu’il réduit désormais aussi le risque de collision avec les cyclistes, les piétons et la circulation en sens inverse lors d’un changement de direction. La fonction d’alerte de franchissement de ligne a été améliorée par l’ajout d’une fonction de retour dans la voie avec assistance à la direction. La liste des options disponibles comprend désormais également des fonctions telles que l’assistant automatique de limitation de vitesse, la fonction d’avertissement de sortie de route, la navigation active, le contrôle de la vitesse sur l’itinéraire et l’assistant d’arrêt d’urgence

Le nouveau Park Assist Pro (en option) permet de contrôler les manœuvres de stationnement automatisées pour entrer et sortir d’une place – ainsi que d’autres manœuvres complètes couvrant une distance allant jusqu’à 200 mètres – depuis l’extérieur du véhicule à l’aide de l’application My BMW App sur un iPhone Apple. Le conducteur peut contrôler chaque manœuvre soit depuis l’intérieur du véhicule, soit à distance, tout en surveillant les alentours du véhicule.

Familier avec le concept de contrôle/opération, les nouveaux services numériques.

Le concept de commande et de contrôle spécifique à la M comprend le bouton Setup qui permet d’accéder directement aux options de réglage du moteur, du châssis, de la direction, du système de freinage et de la M xDrive. La quantité de contenu affiché sur les écrans peut également être ajustée individuellement, tout comme le niveau de fonctionnalité des systèmes d’assistance au conducteur. Après avoir appuyé sur le bouton M Mode de la console centrale, le conducteur peut choisir entre les réglages ROAD, SPORT et TRACK.

Outre l’écran incurvé BMW avec des affichages spécifiques à M, le BMW iDrive de dernière génération basé sur le système d’exploitation BMW 8 apporte également de nouveaux services numériques aux BMW X5 M Competition et BMW X6 M Competition. Le BMW Live Cockpit Pro de série comprend également l’affichage tête haute BMW et le système de navigation BMW Maps basé sur le cloud, avec réalité augmentée. Lorsque le véhicule est à l’arrêt, le conducteur et le passager avant peuvent profiter du contenu en streaming de YouTube et de l’application embarquée Bundesliga sur l’écran de contrôle.

La clé numérique BMW Digital Key Plus en option permet aux clients de verrouiller et de déverrouiller leur voiture à l’aide de smartphones compatibles avec le système d’exploitation iOS ou Android grâce à la technologie radio à bande ultra-large (UWB). L’intégration optimisée des smartphones, la fonctionnalité BMW ID personnalisée et une eSIM personnelle conçue pour la nouvelle technologie mobile 5G sont également toutes disponibles à l’utilisation.

Tarif TTC au 22 février 2023 :

BMW X5 M Compétition : 159.300€

BMW X6 M Compétition : 163.300€