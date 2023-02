I-CAD présent sur le Salon International de l’Agriculture pour sensibiliser le grand public aux enjeux de l’identification

L’identification d’un chien, d’un chat et d’un furet est la première étape, obligatoire, d’une possession responsable en France. Afin de sensibiliser le grand public aux démarches liées à l’identification et de promouvoir ses engagements en termes de protection animale, I-CAD, qui gère le Fichier National d’Identification des Carnivores Domestiques sous délégation du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, sera présent du 25 février au 5 mars 2023 sur le Salon International de l’Agriculture, Stand E125 Hall 4.

Le Salon de l’Agriculture : un rendez-vous incontournable auprès du grand public

Si près de 1,7 millions de chiens et de chats ont été identifiés et enregistrés dans le Fichier National I-CAD en 2022, on estime qu’encore 45% des chats en moyenne ne sont pas identifiés en France. Une proportion encore insuffisante alors que l’identification, qui est une obligation légale, offre une traçabilité indispensable en cas de cession, de perte ou de vol d’un animal. Levier de protection animale, elle permet aussi d’assurer le suivi sanitaire, la sécurité des populations, le respect de l’environnement, la surveillance des pratiques commerciales, des importations et du trafic.

Le Salon International de l’Agriculture est donc une occasion majeure pour permettre à I-CAD d’aller à la rencontre de ses usagers et des futurs adoptants afin de mettre en lumière ces enjeux et d’attirer leur attention sur leur rôle essentiel en tant que possesseurs et futurs possesseurs d’un animal.

Un objectif pédagogique décliné en plusieurs animations gratuites qui seront proposées sur l’espace Identification d’I-CAD de 9h à 19h, tout au long du salon.

>> Un parcours métier a été déployé, en collaboration avec le Syndicat National des Vétérinaires Libéraux (SNVEL) et APFORM, en charge de la formation des vétérinaires, afin de faire découvrir les différentes facettes du métier de vétérinaire et de l’auxiliaire vétérinaire au sein d’une clinique reconstituée. Cette animation permettra aussi de mieux comprendre les démarches liées à l’identification ainsi que le fonctionnement du Fichier National I-CAD.

>> Une borne interactive permettra ensuite aux visiteurs de tester leurs connaissances sur l’identification de façon ludique. De nombreux cadeaux seront à gagner chaque jour au travers d’un quiz I-CAD !

>> Pour le plaisir de tous les enfants, un atelier de maquillage et de tatouage éphémère sera proposé gratuitement d’après un catalogue de modèles sur le thème du chien et du chat. (Les ateliers seront ouverts de 10h à 18h, le samedi 25 février, dimanche 26 février, mercredi 1 mars, samedi 4 mars et dimanche 5 mars et de 13h à 18h, le lundi 27 février, mardi 28 février, jeudi 2 mars et vendredi 3 mars.)

>> Une animation sur l’identification, sera présentée tous les jours à 14h00 par Éric Blanchot, animateur animalier, sur le ring, au cœur de la ferme pédagogique.

>> La publication d’un livre pour enfants co-édité par I-CAD en partenariat avec la collection des Livrets Jacquotte « Je souhaite adopter un chien ou un chat = Je comprends la démarche d’une adoption » qui sera distribué sur le stand d’I-CAD (Textes d’Eric Blanchot et Illustrations de Vincent Sinama-Pongolle)

Ce cahier, à destination des enfants, met en évidence les principes d’une adoption responsable. Lorsqu’une famille choisit de vivre avec un chat ou un chien, ils s’apprêtent à partager toute leur vie : 10 à 15 ans pour un chien, 15 à 20 ans pour un chat. Ce livret permet de répondre de manière ludique au questionnement des enfants et de leur famille sur le choix de l’animal, les conditions d’accueil, l’alimentation, les soins, l’identification…

Salon International de l’Agriculture Hall 4 Stand E125 www.i-cad.fr

À propos de I-CAD :

Sous la délégation du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, la société Ingenium animalis assure la gestion du Fichier National d’Identification des Carnivores Domestiques I-CAD (Chiens, Chats, Furets) en France.

Le Fichier National I-CAD est la plus grosse base de données, tant française qu’européenne, dédiée aux animaux carnivores domestiques. Gratuit et sécurisé, ce fichier est consulté et actualisé quotidiennement par l’ensemble des acteurs de la filière concernés par la traçabilité d’un animal domestique en France (vétérinaires, éleveurs, tatoueurs, mairies, polices, gendarmeries, associations et autres ayants droits, etc.).