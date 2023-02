POUR LE PARIS-MIPIM, GSE ADHERE AUX CYCLES DE L’IMMOBILIER

A quelques semaines du coup d’envoi de la 7e édition du Paris-MIPIM, défi cycliste reliant Paris à Cannes pour le lancement du Salon, GSE adhère et sponsorise l’association organisatrice, les Cycles de l’Immobilier. L’évènement, à but caritatif, permettra cette année de soutenir 3 associations différentes : Blanche-Vaincre la mucoviscidose, la fondation les Architectes de l’urgence et Architectes Solidaires.

Un engagement associatif ancré localement

Du 9 au 13 mars, la soixantaine de participants rejoindra Cannes en 5 étapes, sur une distance totale de 665km et plus de 8 600 m de dénivelé positif. Malgré la difficulté, le parcours est pensé pour rassembler les participants sur une majeure partie de la randonnée, et les journées se terminent tôt pour favoriser la récupération et les échanges entre les coureurs. Comme annoncé par la devise, « Partir et arriver ensemble », aucunement considérée comme une course sportive, l’objectif est avant tout de partager une semaine entre professionnels de l’immobilier et de s’engager pour les trois associations soutenues cette année.

Au sein du peloton, GSE sera représenté par deux participants, Cédrick Lupine et Damien Vernier, en charge du développement commercial de l’activité Logistique.

Moment fort du parcours pour GSE, la 2e étape se terminera à Malaucène, dans le Vaucluse, terre natale du groupe. A cette occasion, GSE prendra à sa charge le dîner et l’ensemble de la soirée, permettant aux Cycles de l’Immobilier de reverser le montant initialement consacré aux associations soutenues.

Pour Roland Paul, président de GSE, « Au-delà d’un simple sponsoring, ce partenariat avec les Cycles de l’Immo est l’occasion pour nous d’ancrer notre engagement associatif dans le Vaucluse, région du siège de notre groupe et, à titre plus personnel, également la terre de mes racines. »

Un engagement associatif en adéquation avec les valeurs de GSE

Au travers de cet évènement, le groupe a souhaité mettre en avant les valeurs et les causes communes avec les Cycles de l’Immobilier telles que la volonté, la solidarité et l’esprit d’équipe. Parmi les associations soutenues lors de cette édition, GSE s’engage particulièrement pour l’association Blanche-Vaincre la mucoviscidose. Aussi, outre le montant de la soirée offerte par GSE à Malaucène qui lui sera reversé, l’ambition des Cycles de l’Immobilier est de récolter, pour les 3 associations soutenues, bien plus que les 207 000 € de l’édition précédente.

Ce partenariat avec les Cycles de l’Immobilier entre dans une volonté plus large d’avoir un impact social et sociétal exemplaire, tant au niveau national que local, dans le Vaucluse et en Provence. En sus de ses actions associatives, cette volonté se traduit au sein de GSE Foundation, qui soutient des projets humanitaires, éducatifs, culturels et sociaux à travers le monde.