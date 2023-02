GTT choisi par Eluvio pour étendre son réseau de contenu blockchain de nouvelle génération

Le réseau mondial Tier 1 de GTT prend en charge le streaming de contenu vidéo 4K haute définition pour des utilisateurs dans des centaines de pays

GTT Communications, Inc, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises multinationales, annonce qu’il a été choisi par Eluvio, pionnier de la blockchain de contenu, pour fournir des services d’accès Internet dédié afin d’étendre la couverture mondiale du réseau blockchain de distribution de contenu d’Eluvio.

L’Eluvio Content Fabric est un réseau blockchain hyper efficace pour le stockage, la distribution et la monétisation du contenu numérique à grande échelle, sous le contrôle des propriétaires. Depuis 2021, Eluvio s’appuie sur le backbone IP mondial Tier 1 de GTT – classé parmi les plus importants du secteur et reliant plus de 260 villes sur six continents – pour prendre en charge les nœuds appartenant à Eluvio à travers son architecture réseau décentralisée. Les solides relations tissées par GTT avec les opérateurs locaux dans le monde entier permettent de fournir un transit IP qui garantit que le contenu distribué à partir du réseau Eluvio Fabric atteint les utilisateurs finaux.

« Notre nouvel accord avec GTT nous aide à diffuser du contenu numérique premium de manière efficace et sécurisée via le réseau IP mondial Tier 1 de GTT, avec des accords de peering qui nous permettent de maximiser notre taille et notre couverture », a déclaré Michelle Munson, CEO et cofondatrice d’Eluvio. « GTT offre la capacité et la flexibilité nécessaires pour répondre aux besoins de nos nœuds en matière de bande passante afin que nous puissions tout gérer, des événements blockbusters gigantesques aux expériences vidéo premium exclusives pour les créateurs de contenu et les éditeurs. »

Parmi les entreprises et les créateurs ayant recours à Eluvio pour leurs initiatives en matière de vidéo et de blockchain de contenu figurent MGM Studios, Sony Pictures, Warner Bros. Home Entertainment, WWE, Fox Entertainment, Globo, Microsoft, Black Eyed Peas, Dolly Parton, Rita Ora, et bien d’autres.

« Le backbone IP Tier 1 de GTT offre les performances et la résilience du réseau dont Eluvio a besoin pour diffuser du contenu à l’échelle mondiale », a déclaré Ernie Ortega, CEO de GTT. « Nous sommes heureux qu’Eluvio ait choisi GTT comme partenaire clé pour soutenir sa blockchain de contenu innovante qui donne aux propriétaires de contenu du monde entier la possibilité d’atteindre directement le public avec un streaming vidéo de haute qualité et de nouvelles expériences de divertissement Web3. »

Le protocole inédit d’Eluvio permet de diffuser le contenu directement à partir de la source sous forme de flux à la demande, de flux en direct et de séquences dynamiques sans recourir à des services de transcodage distincts, à des réseaux de diffusion de contenu (CDN) ou à des services d’agrégation, et sans créer de copies de fichiers. Elle permet la publication, le transcodage, le conditionnement, le séquençage, la distribution dynamique et statique de vidéos 4K de haute qualité et à faible latence, ainsi que le versioning et la frappe d’actifs blockchain pour toutes les types de contenu. Eluvio permet des expériences multimédias natives Web3, autorisant les éditeurs et les fans à profiter directement et à monétiser des spectacles, des films, des concerts, des albums numériques, des objets de collection numériques, des expériences interactives et métaverses, et plus encore.

GTT a récemment annoncé un upgrade à 400G de son réseau IP mondial Tier 1 sur plusieurs couches de réseau, notamment le backbone IP central et ses extensions métropolitaines, ainsi que les nœuds de service client. Cet upgrade vise à fournir aux clients la plateforme de réseau Internet la plus avancée, afin qu’ils puissent tirer le meilleur profit de la technologie SD-WAN et de l’ensemble de la gamme de services Internet avancés proposés par GTT.

À propos de GTT

GTT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises internationales. L’opérateur conçoit et fournit des solutions qui s’appuient sur des technologies cloud, réseau et de sécurité avancées. Ses clients bénéficient d’un accompagnement local avec des consultant spécialisés, ainsi que des équipes support dans le monde entier. Des milliers d’entreprises nationales et multinationales utilisent son portefeuille d’applications comprenant du SD-WAN, et d’autres services de sécurité, Internet, VoIP et de connectivité. Sa force est son backbone IP mondial Tier 1, de premier plan, qui couvre plus de 260 villes sur six continents. La culture de l’entreprise place le client au cœur de son attention, en lui offrant une expérience hors pair, renforcée par son engagement pour une excellence opérationnelle et l’amélioration continue de ses pratiques commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance. Pour plus d’informations, visitez le site gtt.net.

À propos d’Eluvio

Eluvio (https://live.eluv.io) est la blockchain de contenu pour le marché des créateurs. L’Eluvio Content Fabric est un réseau blockchain pour le stockage, la distribution et la monétisation du contenu numérique à grande échelle, sous le contrôle des propriétaires. Elle permet la publication, le transcodage, le conditionnement, le séquençage et la distribution dynamique et statique de contenus en direct et sous forme de fichiers, ainsi que la monétisation par blockchain, y compris la frappe d’actifs sur la chaîne pour tous les types de contenu. Parmi les entreprises et les créateurs ayant recours à Eluvio pour leurs initiatives de blockchain de contenu, citons MGM Studios, Microsoft, Sony Pictures, Warner Bros. Home Entertainment, WWE, Fox Entertainment, Globo, The Masked Singer, Dolly Parton, Black Eyed Peas, Rita Ora, des cinéastes indépendants et bien d’autres. Eluvio est dirigée par les technologues Michelle Munson et Serban Simu, lauréats d’un Emmy Award, fondateurs et inventeurs d’Aspera, pionnier de la technologie de transport vidéo numérique, et par une équipe d’innovateurs. Basée à Berkeley, en Californie, Eluvio a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux Engineering Excellence Award décerné par la Hollywood Professional Association, et détient 11 brevets américains.