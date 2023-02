LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES DE FRANCE (ENVF) NE PROPOSENT PAS D’ANNÉE D’INTERNAT EN COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ BELGE EQUITOM

Lors du Jumping international de Bordeaux qui s’est tenu du 1er au 4 février 2023, la société belge Equitom a annoncé l’implantation sur la commune de Grézac, à proximité de Royan, d’une clinique vétérinaire équine associée à un campus de formation en santé animale. La brochure diffusée indique que «la clinique proposera un internat d’une année pour les jeunes vétérinaires, en collaboration avec les écoles de Nantes et de Toulouse et, à terme, celles de Limoges».

Les directions des ENVF (EnvA, VetAgro Sup, Oniris, ENVT) démentent fermement tout contact avec cette structure. Par ailleurs, elles rappellent que l’internat est un diplôme national délivré conjointement par les 4 écoles nationales vétérinaires françaises. L’utilisation de ce terme «internat» par une structure privée et la citation de deux écoles nationales vétérinaires comme étant partenaires sont fausses et trompeuses.