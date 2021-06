IADYS, start-up connue pour son Jellyfishbot, robot dépollueur des eaux, lève 1.570 million d’euros et accélère son développement

I ADYS, start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle et la robotique au service de l’environnement installée à Roquefort-la-Bédoule, concrétise une levée de fonds de 1.570 million d’euros. Créée en 2016 par Nicolas Carlési, IADYS – pour Interactive Autonomous Dynamic Systems – conçoit, développe et commercialise des innovations à la croisée de l’intelligence artificielle et de la robotique. IADYS est surtout connue pour son robot, le Jellyfishbot, qui offre des solutions efficaces et flexibles pour la dépollution de zones aquatiques.

Capable de ramasser les déchets et les hydrocarbures à la surface de l’eau, le Jellyfishbot a déjà séduit les ports de plaisance de Cassis, Cannes, Saint-Tropez, Marseille, Ajaccio, Calvi, La Turballe et Cherbourg, mais aussi des ports de commerce comme le grand Port Maritime du Havre et des chantiers navals comme les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire ou MB92 de La Ciotat. Le robot a également été adopté par des sociétés privées spécialisées dans la collecte des déchets comme la SMA à Monaco ou Dronaquatech à Dunkerque, et par des sociétés spécialisées dans la dépollution de sites industriels comme Serpol ou TAPIR. Plus récemment, des instituts de recherche en France et à l’étranger ont fait le choix de s’équiper et différents golfs et bases de loisirs ont montré leur vif intérêt pour le robot, afin d’entretenir leurs plans d’eau.

Très rapidement après sa création, l’entreprise a dessiné son développement international via un réseau de distribution notamment à Singapour, au Japon, en Norvège et au Royaume-Uni.

Des discussions sont en cours avec des distributeurs en Afrique du Nord, en Australie et Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Le succès de cette levée de fonds revient en grande partie aux investisseurs qui ont accordé leur confiance à IADYS et ont décidé d’investir dans la société :

– le fonds régional Région Sud Investissement – conseillé par Turenne Groupe,

– le fonds Aviva Impact Investing France – géré par INCO Ventures,

– le fonds France Active Investissement,

– le fonds Sud Mer Invest dédié à la croissance bleue – conseillé par Go Capital,

– et les business angels d’Angels’ Bay Invest.

La société a également sollicité un prêt auprès de BPI France, et s’est fait accompagner par le cabinet IODA Consulting pour la mise en place de la levée de fonds.