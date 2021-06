La cuisine en extérieur est très tendance avec le Brasero® Tout en Un

Favex, entreprise française spécialisée dans les équipements de cuisson d’extérieur, concurrence chaque jour un peu plus les leaders du marché, avec des solutions innovantes sous la marque Brasero®. Cet été, deux produits de cuisson se distingueront tout particulièrement : Ozan, la 1ère plancha de la gamme labellisée « Origine France Garantie », et le Brasero by Brasero 3-en-1, avec son allure design, positionné à la hauteur de la taille. Il comprend un grill, une plaque de cuisson et un brasero fonctionnant au bois. Pour Alexandre Harmand, « avec l’effet Covid, les comportements d’achat ont évolué. On assiste à un intérêt grandissant pour les équipements de la maison, mais pas pour n’importe lesquels. Les appareils doivent être le plus respectueux possible du cadre de vie, et la question de l’origine des produits se pose quand le choix embarrasse. Concernant les barbecues, le consommateur aime endosser la veste « du meilleur cuisinier » et devient un passionné des petits plats. » À ce titre, le dernier équipement Brasero by Brasero vient d’être référencé chez Leroy Merlin en renfort de la gamme déjà existante, en espérant que cette nouveauté soit plébiscitée à son tour par les consommateurs.

Le Brasero by Brasero tout-en-un, très design, en liant inox et acier découpé.

Le Brasero by Brasero 3-en-1 fonctionne au bois et existe en 3 modèles variant selon les accessoires et les finitions esthétiques. Il est directement issu du concept de cuisine d’extérieur en provenance d’outre-Atlantique, concept qui se développe petit à petit en France depuis 4 à 5 ans, amplifier par l’engouement des ateliers culinaires. Brasero by Brasero répond à un désir de convivialité, autour d’un vrai feu de bois. Le plaisir est alors authentique, tel un retour aux sources, puisque l’on grille sa viande tout en devant gérer le bois et le temps… Dans une délicieuse odeur de grillade, le sens olfactif est en éveil, et Brasero plancha participe de ce bon moment de partage. Cette nouveauté présente l’avantage de pouvoir saisir viandes et poissons sur le grill, ou alors de cuire directement sur la plancha, avec pour bénéfice final la saveur que le bois apporte aux aliments. Esthétique et design, sans être trop encombrant, ce brasero est tout en hauteur. En arrière saison, il s’offre une seconde vie et se transforme uniquement en accessoire de chauffage, comme le sont les braseros classiques ou les cheminées d’extérieur.

Brasero Design :

› Dimensions (L x l x h) : 145 x 68,4 x 97,4 cm

› Couleur : Noir

› Type d’énergie : Bois

› Matière de la cuve : Acier

› Matière de la plaque : Acier Inox

› Plaque de cuisson : 1,8 cm d’épaisseur

› Grille centrale : en inox 304 de 796 cm² (comme un barbecue)

› Surface de cuisson : 3 922 cm²

› Roues : 4 pivotantes et autobloquantes

› Tiroir à cendre

› Main courante pour supporter les tablettes et pour permettre un déplacement plus facile

› Pratique : des tablettes latérales amovibles sont incluses pour poser plats, assiettes, accessoires

› Réserve à bûches ajourée pour un design moderne et unique

› Certification : CE, fabrication européenne

Garantie 2 ans

Prix public généralement constaté : Brasero Premium 699 euros jusqu’à 1 699 euros pour le Brasero Design.