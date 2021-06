Logipar Ouest mise sur la satisfaction de ses clients

Logipar Ouest, spécialiste de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires pour véhicules automobiles multimarques, confirme son objectif de performance en termes d’excellence client, selon les résultats de la dernière enquête nationale du constructeur automobile Stellantis. Avec un taux de « tout à fait satisfait » de 85% sur près de 400 répondants, Logipar Ouest se classe ainsi 2e sur un total de 38 distributeurs de pièces de rechange du réseau Distrigo.

« Nous sommes passés en l’espace d’une année d’une position en milieu de classement à une marche sur le podium. Cela montre que l’on peut se fixer des objectifs d’excellence de service et parvenir à satisfaire ses clients. Ce résultat montre que nos efforts paient », souligne Réjane Béroul, directrice de Logipar Ouest, l’une des deux plateformes PR du groupe, basée à Torcé (35).

« Ces derniers mois, nous avons encore élargi notre gamme de stocks équipementiers, Eurorepar, de pneumatiques et d’échanges standard, amélioré notre outil propre de gestion des retours, fait monter en compétences techniques nos vendeurs itinérants et renforcé notre centre de relation client », précise Réjane Béroul.

La plateforme logistique Logipar Ouest est entièrement mécanisée. Elle occupe un vaste entrepôt de 10.000 m2 et emploie 70 personnes.

Fondé en 2004 (sous le nom de Gemy PR), Logipar a été l’un des premiers distributeurs en France à mettre en œuvre une approche de type logistique à grande échelle et d’une digitalisation du service. La logistique poussée et entièrement mécanisée permet une commande à l’ordre de réparation, déverrouillant d’importants gains de productivité dans les ateliers.

Avec plus de 50.000 références et pas moins de 20.000 pneumatiques, Logipar est capable d’assurer un service 24/24 grâce à une prise de commande multicanale et notamment digitalisée. Au total, ce sont plus de 6.000 commandes à destination d’un millier de clients réparateurs qui sont assurées chaque jour.

A propos de Logipar

Logipar est le spécialiste de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires pour véhicules automobiles multimarques. Fondé en 2004 sous le nom Gemy PR, il a été l’un des premiers distributeurs en France à mettre en œuvre une approche de type logistique à grande échelle et d’une digitalisation du service. Filiale du groupe Gemy Automobiles, opérant au sein du réseau Distrigo à partir de deux plateformes logistiques, l’une dans le Grand Ouest (Torcé), l’autre en Provence (Le Luc), Logipar compte une centaine de collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 78 M€.