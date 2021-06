Lancement de Queldébit : L’application gratuite et collaborative sur la qualité de l’internet mobile

Alors que le développement des usages numériques justifie plus que jamais une bonne qualité de service partout sur le territoire, l’UFC-Que Choisir lance l’application gratuite Queldébit, constituant à la fois un outil individuel permettant aux utilisateurs de tester la qualité de leur connexion à l’Internet mobile où qu’il se trouve, et un outil collaboratif permettant d’établir des cartes de couverture. Grâce à une mobilisation massive des consommateurs qu’elle appelle de ses vœux, l’UFC-Que Choisir pourra ainsi rendre publiques des données permettant à la fois de comparer les opérateurs, et de faire toute la lumière sur l’état de la fracture numérique. Queldébit est téléchargeable gratuitement dès aujourd’hui sur le Google Play Store (Android) et l’App Store (Apple).

UNE INFORMATION PERSONNALISÉE ET CLAIRE SUR LA QUALITÉ DE LA CONNEXION À INTERNET

Queldébit est une application mobile offrant aux consommateurs la possibilité de tester la qualité de leur connexion mobile. Deux sortes de tests sont disponibles : un « test rapide », calculant la latence, le débit en réception et le débit en émission, ainsi qu’un « test complet » qui permet en outre de déterminer la qualité de visionnage d’une vidéo, et le temps de chargement de pages web. Queldébit se démarque des autres « speedtests » actuellement disponibles en proposant une appréciation qualitative des éléments testés.

Le « test complet » permet également à l’utilisateur d’obtenir une note globale de la qualité de la connexion à Internet, allant de 0/10 à 10/10, basée sur un algorithme exclusif développé par l’UFC-Que Choisir. Ce système de notation fermée constitue une spécificité de Queldébit dans l’univers des « speedtests », et donc une réelle plus-value.

UNE APPLICATION COLLABORATIVE POUR ÉCLAIRER LES CONSOMMATEURS ET SENSIBILISER LES POUVOIRS PUBLICS

Queldébit permet également aux utilisateurs d’être les acteurs d’une application résolument collaborative, ayant pour la collectivité des consommateurs une double utilité :

permettre d’établir, sur la base de l’ensemble des tests effectués par les utilisateurs, un baromètre des opérateurs mobiles en fonction de leur qualité de service, et aller ainsi au-delà du seul critère de prix pour choisir leurs forfaits ;

donner à notre association les moyens d’agir contre éventuelles fausses promesses et sensibiliser les pouvoirs publics sur la réalité de la fracture numérique et de les pousser à la résorber.

UNE PREMIÈRE ANALYSE QUI CHIFFRE L’INÉGALITÉ GÉOGRAPHIQUE

Une première analyse des données collectées pour les profils 3G/4G (1) lors de la phase de test montre des disparités territoriales importantes. En effet, si le débit moyen relevé dans les zones denses (2) atteint 55,2 Mbit/s, il s’établit à 48,3 Mbit/s dans les zones intermédiaires (3), pour chuter à 37,8 Mbit/s dans les zones rurales (4). Ces différences de débits ont des impacts très concrets sur des usages classiques du quotidien, qu’il s’agisse de la navigation sur le web ou encore la qualité de visionnage d’une vidéo. À titre d’illustration, en zones rurales dans 21 % des cas le chargement d’une simple page se fait en plus de 5 secondes, quand ce taux est réduit à 13 % dans les zones moyennes.

Plus les utilisateurs de Queldébit seront nombreux, plus vite l’UFC-Que Choisir pourra mettre à disposition de tous des indicateurs de qualité par opérateur et par territoire. Notre association les appelle donc à se saisir en masse de cette nouvelle application, téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store, et à effectuer les tests dans les différents endroits qu’ils fréquentent (travail, transports, etc.).

Les applications sont directement téléchargeables via les liens suivants :

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.qosi.quechoisir&hl=fr

iOS : https://apps.apple.com/fr/app/queld%C3%A9bit-3g-4g-5g-wifi/id1521209451

L’UFC-Que Choisir ouvre également une page consacrée à Queldébit à l’adresse http ://ufcqc.link/queldebit apportant aux consommateurs toutes les précisions sur ses caractéristiques précises, notamment sous la forme d’une FAQ, également disponible directement dans l’application.

(1) À ce stade nous n’établissons pas de résultats pour les profils 5G, puisqu’au mois de mai les données 5G représentaient moins de 10 % de l’ensemble des données collectées.

(2) À savoir les agglomérations, au sens de l’INSEE, de plus de 400 000 habitants.

(3) À savoir les agglomérations entre 10 000 et 400 000 habitants.

(4) À savoir les agglomérations de moins de 10 000 habitants et l’ensemble des communes hors agglomérations.