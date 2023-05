Voie verte du Ferrain : un premier tronçon pour favoriser les déplacements doux et le renforcement des corridors écologiques

La Métropole Européenne de Lille s’est engagée en 2008 dans le développement d’un réseau de véloroutes et de voies vertes permettant notamment de relier en mode doux les grands espaces de nature et de loisirs. Le projet de voie verte du Ferrain figure parmi les aménagements les plus significatifs. Le premier tronçon fonctionnel sur les communes de Tourcoing et Mouvaux était inauguré cette après-midi.

Un premier tronçon fonctionnel de 5 km

Le projet de voie verte du Ferrain s’inscrit dans le schéma directeur du réseau de véloroutes et voies vertes adopté par la MEL en 2008. Il vise à aménager 11 kilomètres de cheminement faisant la part belle aux mobilités douces sur les communes de Tourcoing, Mouvaux, Roncq et Halluin. L’objectif est d’y créer un aménagement permettant de relier la voie verte du canal de Roubaix au niveau de la branche de Tourcoing à celle de la Lys, au niveau d’Halluin.

Cette voie empruntait 4 ponts anciens et très dégradés qui ont été restaurés et aménagés pour permettre le passage des piétons et cyclistes. Les travaux ont consisté entre autre à la restauration métallique ou des structures béton, à la création de structure dans les ponts permettant l’accès et le passage sécurisé et confortable des usagers (garde-corps, platelage, caillebotis, escaliers et rampes d’accès…). Par ailleurs, le réseau de chaleur de la MEL (dit « autoroute de la chaleur ») a été en partie réalisé sous l’ancienne voie ferrée et donc sous la voie verte, il passe sur 2 des 4 ponts restaurés.

Cette nouvelle voie verte est réalisée sur une partie de l’ancienne voie de chemin de fer abandonnée et déclassée, reliant à l’origine Halluin à Somain. Elle s’intègre au réseau européen, national et régional des véloroutes voies vertes et vient compléter et renforcer le réseau métropolitain existant. 300 000 riverains sont directement concernés par ce projet et pourront rejoindre en mode doux les parcs naturels existants ou à venir. La mise en œuvre de ce projet permet de préserver ce foncier remarquable, mais également de protéger et de valoriser le patrimoine associé au site.

Avec une largeur double de l’existante, portée à 3 mètres et une assise stabilisée, cette voie verte est un équipement de l’espace naturel métropolitain au service de la biodiversité et de déplacements alternatifs. Cet espace a également été pensé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Son ambition est de permettre aux métropolitains de bénéficier de lieux de balades aménagés et accessible à tous.

Au total, un budget de 11 millions d’euros est engagé dans l’aménagement de la voie verte du Ferrain, dont 3 millions pour le tronçon Tourcoing / Mouvaux. Les travaux se poursuivent sur le tronçon Roncq / Halluin pour une voie verte entièrement fonctionnelle à horizon 2024.