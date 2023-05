Formation continue : les ENVF lancent une structure commune

Lauréat de l’Appel à Projet “Accélération des stratégies des établissements de l’Enseignement et de la Recherche”, le projet ENVF FTLV, porté par Oniris pour le consortium des Ecoles Nationales Vétérinaires Françaises (ENVF), obtient un financement de près de 2,5 M€. Ce projet vise à renforcer la capacité des ENVF en matière d’apprentissage tout au long de la vie par la création d’une structure commune.

Lancé en novembre 2021 dans le cadre du Plan France 2030, l’appel à projets du programme d’accélération des stratégies de développement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (ASDESR) vise à accompagner la mise en œuvre d’une politique de développement pérenne des ressources propres, adossée à la stratégie des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Plusieurs types d’activités étaient éligibles à cet appel à projets, avec toutefois une priorité sur la formation tout au long de la vie (FLTV). A l’issue du processus d’évaluation et de décision, 44 projets ont été retenus et seront financés sur l’ensemble ou sur une partie des activités proposées, pour un total de 200 M€.

Les ENVF en sont lauréates, offrant ainsi un financement de près de 2,5 millions d’euros.

Déjà impliqué dans des programmes de formation attractifs et performants à destination des vétérinaires et de tous les publics concernés par le soin, la manipulation des animaux, la santé publique et la qualité sanitaire des produits, le consortium ENVF souhaite augmenter la lisibilité et l’accessibilité de son offre de formation professionnelle et développer de nouveaux programmes.

Valorisation de l’offre des ENVF

Le pilier du projet ENVF FLTV qui a été retenu consiste en la création d’une structure dédiée commune qui portera l’ensemble de l’offre des quatre écoles. Elle sera rattachée administrativement à Oniris à Nantes et stratégiquement pilotée par l’ensemble des chefs d’établissement sous la présidence d’Oniris. Ses missions seront de commercialiser les programmes des quatre ENVF dans leur ensemble, de mettre en place une démarche marketing active et homogène et d’assurer l’interface non seulement avec les clients et potentiels promoteurs des formations mais aussi avec les équipes pédagogiques.

Cette structure s’appuiera sur les ressources déjà opérationnelles dans les établissements, renforcées de nouvelles compétences recrutées grâce aux financements de l’Appel à Projets et qui ont vocation à être pérennisées. Elle établira des procédures contractuelles de fonctionnement entre les quatre ENVF, intégrant un travail d’harmonisation des pratiques et de mise en place de règles de fonctionnement transparentes.

L’effort portera également sur la mise en place d’une offre parfaitement lisible et proposant la meilleure expérience possible aux clients. Une plateforme digitale commune dédiée présentera l’offre et servira de support aux nouveaux parcours de formation numérique accessibles en distanciel, permettant ainsi de répondre avec agilité aux nouveaux besoins des différents publics visés et donneurs d’ordre et de proposer une diversité de formations avec davantage de flexibilité et de souplesse pour s’adapter à l’évolution du marché de la formation continue en entreprise.

Cette plate-forme aura donc plusieurs rôles : offrir un ensemble de programmes de formation diversifiés et attractifs au monde professionnel et permettre aux équipes pédagogiques de disposer de moyens modernes pour développer des formations avec une pédagogie innovante et interactive.

L’ensemble du projet, outre le pilotage stratégique, sera conduit sous la responsabilité d’un responsable dédié, appuyé par un comité de pilotage opérationnel et un conseil des porteurs de projet.

Cette démarche ambitieuse vise, à échéance de six ans, un doublement du chiffre d’affaires généré par la formation professionnelle. Cette nouvelle organisation doit permettre aux ENVF de s’affirmer durablement comme des acteurs majeurs de la FTLV au niveau des meilleurs organismes nationaux mais aussi des plus importants établissements d’enseignement vétérinaires européens. Elle offre l’occasion de s’inscrire dans le développement de ce marché porteur et de contribuer activement à la diffusion des connaissances vers tous les publics cibles.

Les Ecoles Nationales Vétérinaires Françaises sont au nombre de quatre

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA)

VetAgro Sup, campus vétérinaire (Lyon)

Oniris, campus vétérinaire (Nantes)

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)

Les ENVF ce sont

Des enseignements reconnus au niveau mondial

Par l’AEEEV / EAEVE, Association européenne des établissements d’enseignement vétérinaire

Par le classement thématique 2022 de Shanghai (ENVT, Oniris, VetAgro Sup, EnvA)

Par l’AVMA, American Veterinary Medical Association (VetAgro Sup)

Des Centres Hospitaliers Universitaires Vétérinaires performants

Des équipements technologiques modernes notamment en imagerie et chirurgie

Des plateformes innovantes permettant de former aux premiers gestes de soins vétérinaires : Virtual Vet (Oniris), Vetskill (VetAgro Sup), VetSims (EnvA) et SimuVet (ENVT)

Des dizaines de milliers de cas chaque année

Des pôles de recherche innovants

L’innovation au cœur de nos ambitions

Le concept phare Une seule santé associant d’autres institutions scientifiques nationales : Anses, INRAE, Inserm, Institut Pasteur…

Des publications scientifiques tout au long de l’année