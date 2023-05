Virbac Espagne : 40 ans d’engagement

Fondée en 1983, Virbac Espagne, l’une des plus anciennes filiales du Groupe, a fêté le 11 mai ses 40 ans d’engagement en faveur de la santé des animaux.

Belle histoire que celle de notre filiale Virbac Espagne créée en mode “commando” un matin de juin 1983 par le docteur vétérinaire Pierre-Richard Dick. Un simple “Vous ne montez pas les escaliers, on se retrouve à 10h15 à l’aéroport” aura suffit pour que Henri Manrique, le bras droit du docteur Dick à l’époque, prenne l’avion pour Barcelone au lieu de passer la porte de son bureau à Carros ce jour-là. Une semaine plus tard, Virbac Espagne était née !

Cet anniversaire est aussi l’occasion de revenir sur quatre décennies d’une success story.

Une filiale en constante évolution

Avant la création de cette filiale en 1983, nous étions présents sur ce territoire par le biais d’un distributeur local. Dès le début, l’équipe espagnole s’est orientée vers les segments animaux de compagnie et animaux d’élevage qui représentent respectivement 71% et 29% du CA de la filiale en 2022. Aujourd’hui, ce sont 30 commerciaux de Virbac qui sillonnent les routes d’Espagne et couvrent 100% des besoins du territoire grâce à un large réseau de distributeurs.

Grâce à l’engagement de nos équipes, Virbac Espagne réalise 36 M€ de chiffre d’affaires en 2022 et se hisse ainsi à la 7e position sur le marché espagnol de la santé animale*. Au sein du Groupe, Virbac Espagne se positionne au 9e rang mondial (4e rang européen) notamment grâce à nos deux branches clés : les vaccins (Bovigen® et Canigen® en tête) et la nutrition avec notre gamme alimentaire Veterinary HPM® spécialisée pour chats et chiens.

Un ADN fort

La proximité géographique avec le siège de la société a permis de construire très rapidement une filiale 100% alignée sur les valeurs et la culture du Groupe, notamment notre ancrage local et notre capacité à accompagner nos clients sur le terrain.

Notre filiale espagnole participe régulièrement aux principaux congrès du secteur mais crée également ses propres événements afin de soutenir la formation des vétérinaires et maintenir un contact étroit avec eux. L’équipe marketing est également très impliquée localement et travaille main dans la main avec les vétérinaires en sponsorisant certains de leurs événements clés. La valeur ajoutée de Virbac Espagne ? Ses domaines d’expertise niches, tels que la reproduction, négligés par les autres acteurs du marché de la santé animale. Grâce à son agilité et sa capacité à s’adapter rapidement pour répondre aux besoins de ses clients, Virbac Espagne entretient une relation de confiance avec ses partenaires.

Cette année, le marché espagnol attend avec impatience le lancement de deux produits phares très innovants : Movoflex® Soft Chews, un nouvel aliment complémentaire innovant associant cinq ingrédients, dont la membrane de coquille d’œuf, pour une action complète qui contribue significativement à améliorer la mobilité de l’animal, et Cortotic®, une nouvelle solution de pointe pour les chiens.

L’ambition de la filiale est d’offrir la gamme la plus complète de solutions dédiées à la santé et au bien-être des animaux tout en faisant face aux nombreux changements dans ce secteur : nouvelles tendances dans les habitudes de consommation, concentration des cliniques et des distributeurs ou encore les récents changements législatifs affectant l’utilisation et la commercialisation des médicaments.

Une filiale où il fait bon travailler

Entrée dans le Groupe en tant que commerciale il y a près de 30 ans, Pilar Molina a pris la direction de Virbac Espagne en 2022. Avant cela, elle a occupé différents postes au sein de la filiale qui lui permettent aujourd’hui d’avoir une excellente connaissance des enjeux du Groupe, du marché espagnol et un lien très fort avec les équipes.

Lors de la dernière enquête Great Place to Work, menée en 2021 auprès de l’ensemble des salariés de la filiale, Virbac Espagne a obtenu un indice de satisfaction de 82%. Une forte augmentation par rapport à 2018 où l’indice était de 68% ! Cette remarquable évolution est due à l’implication des équipes. Après chaque enquête, des ateliers GPTW sont organisés au cours desquels des groupes de travail échangent sur l’expérience des collaborateurs. Ces ateliers permettent d’identifier des plans d’actions à mettre en œuvre pour chacun des axes prioritaires définis (Bien vivre au travail, Reconnaissance, Culture Sécurité et Management participatif…). De nombreuses initiatives internes ont ainsi été déployées depuis plusieurs années : journée de la famille, atelier sur l’intelligence émotionnelle, programme de coaching…

Pilar Molina, directrice générale de Virbac Espagne : “Dans la continuité de notre démarche d’amélioration et afin de favoriser la collaboration transverse, nous développons un leadership participatif et inspirant grâce au programme Otto Walter destiné aux managers. Le développement des talents étant l’une de nos priorités, nous avons également mis en place plusieurs autres actions d’apprentissage : un plan spécifique de formation à long terme pour la force de vente, des cours au sein de grandes écoles de commerce sur le marketing digital, des coaching personnalisés, etc. L’objectif de cet investissement ? Développer les compétences et nourrir les initiatives et la motivation des équipes.”

L’anniversaire de la filiale est l’occasion de célébrer, avec l’ensemble des collaborateurs, 40 ans d’une belle histoire où l’humain et le bien-être des animaux sont au cœur de nos préoccupations et de notre réussite.

*Source Veterindustria