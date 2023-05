WORLD VETERINARY ASSOCIATION DÉVOILE SES NOUVEAUX PRIX : WVA GLOBAL VETERINARY AWARDS, AVEC LE SOUTIEN DE CEVA SANTÉ ANIMALE

Ces nouveaux prix récompensent le travail des vétérinaires dans les domaines du One Health – une seule santé, du bien-être animal, de la prescription responsable de médicaments et de l’enseignement vétérinaire.

La World Veterinary Association (WVA) et Ceva Santé Animale (Ceva) ont le plaisir d’annoncer la création des WVA Global Veterinary Awards. Il s’agit d’une évolution des anciens « Global Animal Welfare Awards », lancés en 2017, qui ont connu un grand succès, mais qui n’étaient axés que sur le bien-être animal.

Les professionnels vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la protection du bien-être des animaux et il était donc logique que les prix soient étendus pour inclure les 4 objectifs stratégiques de la WVA.

Au total, les nouveaux WVA Global Veterinary Awards comprennent 6 catégories qui récompenseront les vétérinaires pour leur travail en fournissant aux propriétaires d’animaux, aux gouvernements, aux autorités sanitaires, aux agriculteurs, aux autres vétérinaires et au public les meilleures pratiques à travers le monde :

« One Health » – Une seule santé

« Medicine Stewardship » – Prescription responsable de médicaments

« Bien-être animal »

« Enseignement vétérinaire »

« Etudiant vétérinaire de l’année » – en collaboration avec l’International Veterinary Student Association (IVSA)

La WVA appelle ses membres de par le monde à soumettre des candidatures, qui seront ensuite évaluées par les groupes de travail liés à chacun des objectifs stratégiques de la WVA. Les lauréats seront annoncés début 2024, lors de la cérémonie de clôture du congrès WVA 2024 au Cap, en Afrique du Sud.

« Avec ces prix, la WVA, en tant que porte-voix international de la profession souhaite récompenser le travail des vétérinaires du monde entier qui, au quotidien, fournissent des services exceptionnels et exemplaires au profit de leur société. Il s’agit également de souligner le rôle unique que jouent les vétérinaires dans la protection de la santé et du bien-être des animaux, des humains et de l’environnement. » a déclaré le Dr Rafael Laguens, Président de la WVA

Dr. Marc Prikazsky, président-directeur général de Ceva Santé Animale, a ajouté : « Je suis moi-même vétérinaire et en tant que tel, je ne peux que saluer le travail de la WVA et la création de ces nouveaux prix. Voir l’ampleur et l’impact du travail réalisé par mes confrères, me procurent une immense fierté. Il était plus que naturel pour nous, chez Ceva, de continuer cette aventure en soutenant la WVA dans l’organisation de ces prix qui contribuent à mettre en lumière les problématiques majeures auxquelles notre profession fait face aujourd’hui. »

Pour plus d’informations sur les WVA Global Veterinary Awards, découvrez la vidéo ci-dessous.

