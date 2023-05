L’EBITDA d’EDP Renewables en croissance de 14% au premier trimestre 2023

Le chiffre d’affaires progresse de 14% par rapport à l’année dernière et le bénéfice net reste stable

L’entreprise a réalisé une augmentation de capital d’un milliard d’euros pour investir dans de nouveaux projets renouvelables

EDP Renewables (Euronext : EDPR) poursuit la mise en œuvre de son business plan 2023-2026 pour mener la transition énergétique à travers une accélération de ses investissements et une croissance durable.

Au premier trimestre 2023, l’investissement brut d’EDP Renewables s’est élevé à 1 milliard d’euros, avec plus de 80 % de son Capex investi en Europe et en Amérique du Nord, reflétant la croissance d’EDPR avec un ajout d’1,7 GW de capacité installée par rapport à l’année passée et 5 GW de capacité en construction au mois de mars, diversifiée tant sur le plan géographique que technologique.

Durant la même période, l’entreprise a levé 1 milliard d’euros grâce à une augmentation de capital visant à financer en partie le nouveau business plan, dont l’objectif est d’installer 17 GW de centrales renouvelables supplémentaires d’ici 2026.

Durant le premier trimestre 2023, l’EBITDA a atteint 448 millions d’euros, en croissance de 14% par rapport à la même période en 2022, avec de fortes contributions en Europe (+21%), en Amérique du Nord (+14%), en Amérique du Sud (+63%) et en Asie-Pacifique (+63%). Le résultat net d’EDPR est resté stable par rapport au premier trimestre 2022, à 65 millions d’euros, la croissance de l’EBITDA étant minorée par les frais financiers.

Le chiffre d’affaires s’élève à 706 millions d’euros, affichant une croissance de 24% par rapport à la même période l’an passé. Cette performance s’explique par une hausse de 11% de la production d’électricité et une amélioration du prix de vente moyen, grâce à une dynamique de marché positive soutenue par de nouveaux PPA, le roll over des couvertures (allongement des dates d’échéance pour les contrats en cours) et l’actualisation des taux d’inflation.

Les coûts d’exploitation ont augmenté de 19%, l’impact des taxes de récupération en Pologne et en Roumanie étant comptabilisée dans les coûts d’exploitation et le coût de la masse salariale ayant augmenté, avec une hausse de 10% des effectifs.

La dette d’EDP Renewables a diminué de 135 millions d’euros par rapport à décembre 2022, mais a augmenté de 0,6 milliard d’une année sur l’autre, reflétant la hausse des investissements dans des projets d’énergie renouvelable qui contribueront à accélérer la transition énergétique dans les quatre régions où l’entreprise opère – Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique et Europe.

EDPR a récemment annoncé la mise en place du Scrip Dividend program, un programme de dividendes en actions , offrant à ses actionnaires une plus grande flexibilité en termes de revenus. Les actions d’EDPR deviendront ex-droits le 9 mai et les actionnaires pourront choisir entre recevoir de nouvelles actions gratuites (1 action gratuite pour 75 droits d’incorporation), recevoir un montant de 0,265 € par droit d’incorporation, ou un mix des deux options le 26 mai 2023.

À propos de EDP Renewables en France

EDPR France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français à travers une équipe d’environ 120 personnes. Avec 601 MW en exploitation en France, dont 213 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant plus de 1 000 000 personnes et en évitant chaque année l’émission de plus de 50 000 tonnes de CO 2 . EDPR développe également 1 GW de projets offshore, dans le cadre d’une joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 24 MW d’éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/france/

A propos d’EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext: EDPR) est le quatrième producteur mondial d’énergie renouvelable avec une présence sur 28 marchés internationaux à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Amérique du nord et l’Asie. Basé à Madrid et disposant de bureaux à Houston, São Paulo, Singapour ou encore Paris, EDPR possède un portefeuille de projets variés, d’actifs robustes et d’une excellence opérationnelle reconnue dans le renouvelable : des parcs photovoltaïques, éoliens terrestre et offshore (Ocean Winds, joint-venture partagée à 50/50 avec Engie) et des technologies complémentaires au renouvelable comme les batteries et la production d’hydrogène vert.

Sa politique de ressources humaines est reconnue par une certification Top Workplace 2022 aux Etats-Unis, Top Employer 2022 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et Pologne), et au Brésil, et par l’inclusion de l’entreprise dans l’indice Bloomberg Gender Equality.

EDPR est une filiale d’EDP (Euronext: EDP), leader de la transition énergétique, accordant une attention toute particulière à la décarbonation. Outre sa forte présence dans le renouvelable (avec EDPR et ses opérations hydroélectriques), EDP œuvre au côté des services publics au Portugal, en Espagne, au Brésil, notamment dans les réseaux électriques, les solutions pour les clients et la gestion de l’énergie.