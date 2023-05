Europe centrale : Virbac acquiert son distributeur en République tchèque et Slovaquie

Le 2 mai, nous avons finalisé le rachat de 100% des parts de notre distributeur historique en République tchèque et Slovaquie, qui devient ainsi la 35e filiale Virbac. Bienvenue.

En terrain connu ! Présents en République tchèque et Slovaquie depuis 2000 à travers notre distributeur historique, nous connaissons bien ces deux marchés, majoritairement orientés animaux de compagnie et ruminants.

Pour continuer à développer nos activités dans ces deux pays, tout en renforçant notre présence en Europe centrale, nous avons racheté GS Partners, un de nos plus anciens distributeurs dans cette région. Cette acquisition vient couronner l’excellent travail réalisé depuis des années par les équipes de Jakub Satrapa, son ancien propriétaire et futur directeur général de notre filiale. Leur intégration dans la famille Virbac en est un élément de reconnaissance très fort.

Cette nouvelle filiale Virbac nous permettra de répondre plus largement et plus rapidement aux besoins de santé des animaux en République tchèque et Slovaquie.