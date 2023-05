LA JOURNÉE MONDIALE DES BLAIREAUX EST DE RETOUR CE 15 MAI !

Pour mieux faire connaître les blaireaux et alerter sur la cruauté du déterrage, une pratique de chasse toujours légale en France, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a proposé de faire du 15 mai la Journée Mondiale des Blaireaux, une initiative soutenue par de nombreux partenaires associatifs*. Après le succès de la première édition en 2022, ces animaux seront de nouveau à l’honneur le 15 mai 2023 et les jours précédents, avec des animations organisées partout à travers le pays dont beaucoup à destination du jeune public.

Avec sa bouille rayée de noir et blanc, le blaireau européen (Meles meles) est un peu notre panda à nous. Mais que sait-on vraiment de lui ? Quelle place occupe-t-il dans la nature ? Quelles menaces pèsent sur lui ?

Pour répondre à ces questions, nos associations espèrent interpeller un maximum de personnes, à l’occasion de la deuxième Journée Mondiale des Blaireaux.

Des blaireaux dans les écoles…

Cette année, comme le 15 mai tombe un lundi jour d’école, nos associations proposons de mettre un accent particulier sur la sensibilisation du jeune public. Plusieurs outils pédagogiques sont à disposition des enseignants qui le souhaitent, comme le kit “J’aime les blaireaux” (ASPAS), la BD de la série Toupoil “La Nuit des Blaireaux“, etc.

… et partout ailleurs en France

Le lundi 15 mai est la journée officielle, mais de nombreux évènements sont aussi organisés le week-end précédent aux quatre coins de la France, pour les grands et les moins grands. Du désormais traditionnel affût aux blaireaux retransmis sur Internet proposé par Blaireau & Sauvage à la grande « Fête des blaireaux » orchestrée par la délégation ASPAS 35 à Rennes, en passant par des manifestations et actions de tractages sur la place publique dans plusieurs grandes villes, des conférences, projections de films, expositions, jeux, stands, etc., : toutes les animations dans leur diversité ont pour objectif de sensibiliser un maximum de personnes aux mœurs des blaireaux, aux dangers qui les guettent, et aux solutions à privilégier pour cohabiter au mieux avec cette espèce sensible et discrète.

La face sombre du 15 mai

Ce n’est pas une date choisie au hasard : ce jour-là, chaque année, les chasseurs adeptes de vénerie sous terre peuvent légalement massacrer des familles entières de blaireaux, adultes et blaireautins, directement au terrier, dans les départements qui autorisent encore ce loisir d’un autre temps en plein printemps. Pour cela, comme l’enquête en infiltration de One Voice a permis de le révéler, ils utilisent des pelles, des pioches, des pinces géantes ainsi que des petits chiens introduits dans les galeries souterraines pour mordre et acculer les animaux, avant de les tuer au fusil ou à l’arme blanche… quand ils ne sont pas déjà morts sous terre, déchiquetés vivants par les chiens.

Interdite dans une majorité de pays voisins, cette chasse violente et source d’atroces souffrances pour les animaux est toujours autorisée en France. Malgré les victoires qui s’accumulent contre la vénerie sous terre devant les tribunaux, et alors que 8 Français sur 10 souhaitent son abolition (sondage IPSOS de 2018), l’État reste totalement sourd à l’attente grandissante des citoyens ; en témoigne l’atterrant rapport du Sénat publié fin mars suite au succès de la pétition citoyenne #StopDeterrage qui a atteint plus de 100.000 signatures en moins de 6 mois.

* Blaireau & Sauvage, GMHL, Education Ethique Animale, AVES France, One Voice, LPO, Collectif Renard Blaireau, MELES, FNE, LFDA, SFEPM, Un Jour Un Chasseur, AOC

Liens à consulter :