Face aux arnaques des produits vendus en lots, Omie & Cie réagit en prônant la transparence des prix pour tous

L’association Food Watch a dévoilé hier les arnaques sur les prix des produits vendus en lots dans les supermarchés… Omie & Cie rappelle que chez elle la transparence totale est une réalité, sur les prix, les marges, et la traçabilité des ingrédients !

Christian JORGE, Président Cofondateur d’Omie& Cie, met les choses au point :

“La transparence devrait être un droit ! Une obligation ! Plus que jamais, face à l’inflation, c’est un devoir pour les marques alimentaires d’afficher une transparence totale sur les prix de leurs produits et les origines de leurs ingrédients.

Omie & Cie n’a pas attendu qu’une loi soit votée pour obliger à cette transparence :

Pour chacun de ses produits le ticket de caisse indique qui gagne quoi et chaque produit est étiqueté d’un QR Code qui conduit à un camembert indiquant la répartition exacte du prix : Qui touche quoi ? Quelle marge pour le producteur ? le distributeur ? les intermédiaires ?

Et au-delà du prix, la transparence est totale sur la composition des produits et l’origine de chaque ingrédient : les fiches produits sont les plus complètes du marché et permettent aussi de noter les produits et de donner des avis. »

La preuve en images :

A propos d’Omie & Cie

Lancée en février 2021 par Christian Jorge, Coline Burland, Benoit Del Basso et Joséphine Bournonville, Omie & Cie est la première marque alimentaire régénérative. Avec Thierry Marx comme associé, elle conçoit et commercialise des produits sains, justes et durables dans une démarche radicalement transparente en s’appuyant sur des experts du monde agricole, des associations engagées et des ONG. Elle s’engage pour une agriculture qui restaure les écosystèmes en respectant les sols et les cycles de fonctionnement de la nature, pour bénéficier à la santé des hommes comme de la planète. La marque propose plus de 250 produits d’épicerie du quotidien, livrés à domicile de façon responsable ou disponibles dans un réseau de distributeurs spécialisés. Certifiée B Corp et membre du réseau Mouvement Impact France, elle emploie 41 salariés et a levé 2,2 millions d’euros en 2021 auprès de XAnge, de plusieurs Business Angels internationaux, et via une levée citoyenne de 500k avec Lita.co (300 investisseurs en 48h). Elle a bouclé un 2ème tour de table de 15M€ en février 2023, auprès de 2050, XAnge, Founders Future, le Crédit Agricole, Cookpad, Teampact Ventures, et 50 Partners.