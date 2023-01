FIAT au CES de Las Vegas 2023 : Première mondiale du FIAT Metaverse Store

La marque FIAT revient au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, l’événement high-tech le plus réputé au monde, avec deux expositions majeures mettant en vedette la Nouvelle 500 électrique, fer de la lance de la stratégie d’électrification de la Marque.

Le CES® 2023, qui se tiendra du 5 au 8 janvier, est la tribune mondiale de l’innovation et le cadre idéal pour FIAT, marque mondiale qui promeut une approche « tech it easy » accessible à tous en proposant une technologie simple et intuitive.

Dans cette perspective, FIAT présentera pour la toute première fois au public – sur le stand Microsoft situé dans le Hall Ouest #6017, le premier showroom au monde alimenté par le métavers : le FIAT Metaverse Store. Cette révolution dans l’expérience client est rendue possible grâce au partenariat avec Microsoft et Touchcast, qui permet de recréer les conditions d’un showroom depuis chez soi.

Outre le FIAT Metaverse Store, la Nouvelle 500 sera également au centre de l’attention dans la zone Free2move du stand Stellantis.

Ces deux initiatives reflètent les valeurs fondamentales de FIAT qui accordent la priorité aux besoins des clients tout en restant socialement pertinentes dans un contexte de mutations permanentes.

Le moteur du changement en Amérique du Nord

Lors du Los Angeles Autoshow 2022, Olivier Francois, PDG de FIAT et CMO Global de Stellantis, a officiellement annoncé le lancement de la nouvelle Fiat 500e en Amérique du Nord au premier trimestre 2024. Le FIAT Metaverse Store sera l’un des principaux piliers innovants pour le lancement de l’icône électrique FIAT aux États-Unis.

L’objectif de FIAT est de réinventer le parcours du client Nord-Américain en inversant le paradigme selon lequel, plutôt que de l’inviter à se rendre dans un showroom, FIAT fait entrer l’expérience d’achat directement à son domicile.

FIAT est ainsi plus proche encore de ses clients, lesquels peuvent interagir avec la Marque et recevoir toutes les explications souhaitées où qu’ils décident d’aller ou d’être.

En tant que leader de la mobilité urbaine, l’objectif est d’être également à la pointe dans ce nouvel espace, en allant vers le client tout en conservant un lien humain grâce au FIAT Product Genius, un expert toujours joignable pour construire un parcours sur mesure.

Fort de son succès en Europe, FIAT assume son rôle de marque innovante pour expérimenter et ouvrir de nouvelles voies en Amérique du Nord. Ceci en s’appuyant sur son modèle phare pour favoriser la transition vers l’électrique et renouveler son engagement de conduire ses clients vers la mobilité du futur.

FIAT Metaverse Store : une révolution dans l’expérience client

Lancé en décembre dernier en Italie, le FIAT Metaverse Store fait de la marque un des leaders dans le domaine de l’expérience de marque immersive, simple et humaine. À l’intérieur du FIAT Metaverse Store, les clients pourront découvrir, configurer et même acheter la Nouvelle 500 La Prima by Bocelli, en vivant l’expérience d’un showroom avec l’aide du FIAT Product Genius, une personne en chair et en os qui répondra à toutes leurs questions. L’ensemble de la gamme Nouvelle 500, ainsi que les autres modèles de la gamme, pourront être retrouvés dans le showroom alimenté par le Metaverse au cours de l’année 2023.

Le FIAT Metaverse Store est une technologie conviviale et accessible à tous, qui ne nécessite ni casque de réalité virtuelle (VR) ni matériel coûteux. Le public pourra le tester sur le stand de Microsoft situé dans le hall ouest #6017 au CES 2023.

FIAT et Free2move s’associent pour une mobilité urbaine plus durable

Seule voiture exposée sur le stand de Free2move, les projecteurs sont braqués sur la Nouvelle 500e 3+1 dans une livrée spéciale Rose Gold. Une collaboration, entre FIAT et Free2move, issue d’un objectif commun : construire un écosystème de mobilité urbaine plus durable dans le cadre de leur mission qui consiste à rendre les VE plus accessibles à tous. Les deux marques travaillent sur une qui va au-delà de la location, de l’autopartage et de l’abonnement. Les clients pourront profiter d’une expérience Free2move à 360° à bord d’une voiture de la marque FIAT, pour quelques minutes, plusieurs jours ou plusieurs mois. Cette offre permet aux clients de personnaliser leurs contrats de location et les services associés, en fonction de leurs usages, via une facture unique, et ce directement depuis une APP dédiée.