Ivanhoé Cambridge annonce une prolongation d’un bail de près de 112 000 m2 (1,2 million de pi2) au 1211 Avenue of the Americas à New York pour Fox Corporation et News Corp

Ivanhoé Cambridge a annoncé le 4 janvier 2023 que Fox Corporation et News Corp ont signé des baux séparés à long terme, totalisant globalement près de 112 000 mètres carrés (1,2 million de pieds carrés) afin de conserver chacun leur siège social au 1211 Avenue of the Americas, à Midtown Manhattan. Les conditions de leurs baux ont été prolongées jusqu’en 2042, assorties d’autres options de prolongation au-delà de cette date.La transaction de près de 62 000 m2 avec Fox Corporation prévoit une prolongation de bail prenant effet en décembre 2025, alors que celle de 41 000 m2 avec News Corp doit entrer en vigueur en décembre 2027.

Dans le cadre de ces accords de prolongation de bail, Ivanhoé Cambridge et son gestionnaire d’actifs, Hines, entreprendront une série de transformations planifiées de l’immeuble, qui comprendront la rénovation du hall d’entrée donnant sur 6th Avenue, la modernisation des places extérieures et des entrées de l’immeuble ainsi que la création d’un nouveau hall pour les locataires, accessible depuis 47th Street. Les travaux devraient commencer fin 2023.

Ce bail combiné de 112 000 m2 a été le plus important en 2022 et le plus important depuis plus de trois ans à Manhattan, ce qui démontre que les entreprises ont encore besoin et valorisent les espaces de bureaux pour tirer parti d’un environnement de travail hybride. Le total de baux dans Midtown a approché les 2 millions de m2 (21 millions de pi2) en 2022, en ligne avec la moyenne historique de 21,2 millions de pi2 sur 20 ans, consolidant ainsi la résilience du marché locatif de bureaux de Midtown dans un contexte postpandémie.

Jonathan Pearce, vice-président exécutif, Location et développement, Amérique du Nord, d’Ivanhoé Cambridge, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ces importantes transactions. Les sociétés Fox Corporation et News Corp comptent parmi nos plus importants locataires à l’échelle mondiale. Cet engagement pris par FOX et News Corp est un vote de confiance manifeste envers le 1211 et Midtown Manhattan. Il souligne également l’importance que ces entreprises de premier plan accordent au fait de disposer d’un lieu de travail dynamique à même de soutenir leurs activités commerciales, ainsi que d’attirer et de retenir les meilleurs talents et d’offrir une expérience exceptionnelle à leurs auditeurs, clients, invités et employés. Nous sommes impatients de travailler avec FOX et News Corp, dont les besoins ne cessent de croître et d’évoluer, afin que le 1211 continue à leur offrir un lieu de travail unique. »



Michael McMahon, directeur général, Gestion d’actifs, de Hines, ajoute : « Nous sommes ravis de prolonger la longue et importante relation que nous entretenons avec FOX et News Corp au 1211 Avenue of the Americas. La décision de ces grandes entreprises médiatiques mondiales de poursuivre leurs activités à cette adresse confirme la qualité de cet immeuble et de ses infrastructures, ainsi que l’importance de son emplacement privilégié dans Midtown pour répondre au mieux à leurs besoins d’affaires. »



Josh Kuriloff, Ethan Silverstein, Mitch Arkin et Heather Thomas de Cushman & Wakefield ont représenté Ivanhoé Cambridge lors de ces transactions. Timothy Dempsey, Mary Ann Tighe, Ken Rapp, Christopher Mansfield et Ariel Ball de CBRE ont représenté Fox Corporation et News Corp.