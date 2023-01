Nissan valide la durabilité de l’Ariya avec des tests extrêmes

Dans le but d’assurer la tranquillité d’esprit et la satisfaction de ses clients dans toutes les situations, Nissan a soumis l’Ariya à des tests de durabilité intensifs sur une période de trois ans.

Évaluant les performances du crossover coupé 100 % électrique sur un total de 5 000 paramètres, ces tests ont été conçus pour s’assurer que l’Ariya soit capable de faire face aux conditions les plus sévères rencontrées sur les routes de la planète.

S’appuyant sur plus d’une décennie de savoir-faire en matière de véhicules électriques et de données clients recueillies depuis le lancement de la LEAF, les experts de Nissan ont pris en compte l’utilisation des véhicules sur divers marchés afin d’orienter les tests de l’Ariya. En recréant les terrains et les conditions les plus difficiles, Nissan a mis à l’épreuve la durabilité de la voiture dans diverses situations réelles, permettant une évaluation approfondie.

Réalisés par une équipe de plus de 500 experts dans le centre d’essais Nissan de Tochigi au Japon, ces tests rigoureux et complets de durabilité permettent à Nissan de garantir aux conducteurs et aux passagers une expérience 100 % électrique excitante, sans aucun compromis sur les performances.

Pour voir comment les experts de Nissan ont mis l’Ariya à l’épreuve, suivez le lien ici.