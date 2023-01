Yamaha équipe Percigones de 10 scooters électriques NEO’s

Percigones, rattachée aux activités de la CMPN, a pour objectif de former des jeunes de la région lyonnaise. Dans le cadre d’un partenariat de longue date, né il y a plus de 20 ans, Yamaha a choisi de doter l’association d’une flotte de 10 Neo’s électriques en remplacement de leurs homologues thermiques. Cette passation s’est déroulée lors d’une cérémonie officielle organisée à Ternay (69) le 19 décembre 2022. Cette action répond aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque et s’inscrit dans la démarche de développement durable de Yamaha.

Forte de son expérience dans l’encadrement des jeunes dans les zones d’éducation prioritaire, la CMPN a ouvert en 2002 une piste d’éducation routière fixe à Ternay, permettant aux 14-16 ans de passer le « brevet de sécurité routière ». Accueillant 20 élèves par session et ayant délivré plus de 12 000 permis AM à ce jour, ce partenaire est un atout majeur dans la formation des futurs conducteurs de 2 roues.

Pour accompagner l’instruction des adolescents à la conduite de cyclomoteurs, la flotte de scooters thermiques utilisée par l’association, a donc été remplacée par celle de scooters électriques Neo’s, un modèle accessible avec le permis « Apprenti motocycliste ». Cette transition illustre ainsi la confiance de Percigones pour les produits du groupe japonais qui développe et produit des véhicules électriques depuis déjà plus de trente ans.

Confortable, agile et facile à conduire, le NEO’s se montre idéal pour initier au monde du 2 roues. Ce modèle offre un moyen de transport écologique grâce à son moteur électrique et à sa batterie au lithium ion, permettant de parcourir sans émettre de CO2, jusqu’à 38,5 km entre deux charges.

Yamaha est heureux de soutenir Percigones dans son action en faveur de la formation des jeunes et de l’environnement.