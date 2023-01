BARNES Auteuil : Une diversité de biens et une authenticité qui font la richesse du quartier et attirent des profils variés

En ouvrant une troisième agence dans le XVIème arrondissement située 1, rue Michel Ange, BARNES répond à un double objectif : couvrir parfaitement l’intégralité du marché immobilier haut de gamme du XVIème arrondissement et, proposer une équipe d’experts sur le quartier d’Auteuil, et cela, pour tous les types de biens : pied-à-terre et biens familiaux, maisons et hôtels particuliers. « Avec cette nouvelle agence, et cette expertise du marché local, nous rassurons aussi bien les propriétaires du XVIème sud désirant nous confier leur appartement ou leur maison à la vente, que les potentiels acquéreurs recherchant une agence au cœur du Village d’Auteuil », explique Eléna Jacquin, directrice BARNES Auteuil.

Une incertitude conjoncturelle et écologique qui ralentit le marché

D’une part, certains propriétaires inquiets par les incertitudes conjoncturelles souhaitent vendre rapidement « au bon prix ». En parallèle, les acheteurs, moins déterminés, prennent le temps, parfois même face à des biens qui leur correspondent parfaitement. « Ils ne semblent pas pressés, contrairement à l’euphorie des dernières années, mais plus opportunistes dans leur achat », observe Eléna Jacquin.

Il en résulte une hausse du stock de biens disponibles, et un retournement du rapport de force acheteur/vendeur. « Nous notons une augmentation de plus de 33% du nombre de mandats chez BARNES pour le territoire d’Auteuil » ajoute-t-elle.

Par ailleurs, certains acquéreurs sont de plus en plus regardants sur la performance énergétique. Un mauvais DPE peut devenir un élément bloquant pour l’organisation d’une visite ou la concrétisation d’une vente. Les appartements rénovés « clé en main » sont par conséquent de plus en plus recherchés, même s’il faut en général mettre le prix. Le prix moyen au m² est de 10 290 €, soit une légère hausse de plus de 0,9% sur un an (chambre des notaires à fin septembre 2022).

« Il n’en demeure pas moins qu’il y a toujours une valorisation exceptionnelle des appartements « pépite », avec une demande très forte sur les appartements en dernier étage et/ou avec un extérieur, confirmant l’importance du sentiment de « bien-être à la maison » constaté post pandémie », complète Eléna Jacquin.

Au même titre que les acquéreurs sont prêts à aller en dehors de Paris pour un extérieur, certains acquéreurs du XVIème nord sont davantage prêts à aller dans le XVIème sud pour une vue, une terrasse ou une maison.

Une clientèle essentiellement française

En 2022, sur Auteuil, deux catégories d’acheteurs se sont illustrées : les familles (autour de 40 ans et plus) à la recherche de grands appartements familiaux et les primo-accédants ou jeunes séniors à la recherche d’un pied-à-terre.

Les quartiers animés et commerçants, comme le cœur du village d’Auteuil, ou les adresses plus confidentielles, situées dans des impasses privées par exemple, sont particulièrement recherchés.