Nouveau SEAT MÓ 50 : la mobilité urbaine au service de la nouvelle génération

SEATMÓ propose des solutions de mobilité qui répondent aux besoins dynamiques des citadins. Désormais, la marque propose un nouveau véhicule dans le paysage urbain avec son tout dernier scooter électrique, le SEAT MÓ 50.

Celui-ci vient étoffer la gamme d’eScooter de la marque qui comprend déjà le SEAT MÓ 125 et le SEAT MÓ 125 Performance. Le SEAT MÓ 50 a été conçu pour offrir une solution de mobilité urbaine à une nouvelle génération. Ce nouveau eScooter cible un public plus jeune* appréciant la liberté qu’apporte la mobilité électrique, en disposant de caractéristiques plus adaptées à son style de vie.

Adapté à un autre type d’utilisateur, le SEAT MÓ 50 conserve néanmoins toutes les fonctionnalités du SEAT MÓ 125. Ce scooter 100 % électrique est équipé d’un moteur électrique de 4 kW – le meilleur de sa catégorie sur le segment des 50 cm3 – et d’une batterie lithium-ion qui lui confère une autonomie de 172 km sur une seule charge. Il bénéficie en outre d’un espace de rangement capable d’accueillir deux casques, et de niveaux de connectivité améliorés.

« Le SEAT MÓ 50 permet à une nouvelle génération de conducteurs qui apprécie la liberté de se déplacer en ville sans émission et sans bruit, de bénéficier de la mobilité urbaine électrique », a déclaré Lucas Casasnovas, directeur de SEAT MÓ. « Tout aussi attrayant que le SEAT MÓ 125, son grand frère plus puissant, le SEAT MÓ 50 se destine à un public plus jeune, sans faire le moindre compromis sur la qualité, les capacités ou la connectivité ».

Le SEAT MÓ 50 bénéficie de toutes les fonctionnalités du SEAT MÓ 125, tout en proposant une nouvelle approche de la mobilité urbaine pour faciliter les déplacements dans les rues de nos villes.

Pour ce faire, l’eScooter est équipé d’un moteur électrique brushless de pointe qui est intégré à la roue arrière. Celui-ci développe une puissance de 4 kW (7,3 kW en pic) et un couple de 100 Nm à la roue. Il est alimenté par une batterie lithium-ion amovible de 5,6 kWh, qui lui confère jusqu’à 172 km WLTP d’autonomie sur une seule charge en mode ECO.

Trois modes de conduite sont disponibles : City, Sport et Eco, ainsi qu’une marche arrière pour faciliter les manœuvres.

Recharger la batterie est extrêmement simple. Celle-ci peut être chargée alors qu’elle se trouve encore sur le véhicule, ou être ôtée de son logement afin de la brancher sur une prise de courant classique. Recharger la batterie du scooter électrique est donc aussi facile que de recharger un smartphone. Une opération qui demande entre 6 et 8 heures seulement sur une simple prise domestique.

Mais le SEAT MÓ 50 ne se résume pas seulement aux questions d’autonomie et de temps de recharge. Sur route, le scooter électrique peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Suffisamment agile pour parcourir les rues de la ville, il ne lui faut que 3,8 secondes pour atteindre la vitesse maximale en mode Sport.

La conduite est toujours douce et confortable quel que soit le parcours. En effet, le SEAT MÓ 50 est équipé d’une fourche avant conventionnelle et d’un simple amortisseur arrière afin d’atténuer les imperfections de la route. Par ailleurs, le scooter bénéficie d’un système de freinage de pointe avec des disques ventilés avant et arrière, un freinage hydraulique combiné à un système de régénération électrique.

La nouvelle génération de conducteurs d’eScooter ne se contente plus seulement des performances du véhicule sur route, elle souhaite également bénéficier d’une expérience numérique de haut niveau telle que celle que propose le SEAT MÓ 50.

Les utilisateurs peuvent localiser leur véhicule et connaître son état grâce à une application mobile, et le scooter électrique est également doté de deux ports USB afin de garder vos téléphones ou tout autre appareil complètement chargés, quelle que soit la distance parcourue. De plus, un espace de rangement est disponible sous la selle et peut accueillir deux casques ou tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Le SEAT MÓ 50 est suffisamment polyvalent pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs.

Son design moderne et compact dissimule un véhicule conçu pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération d’utilisateurs de la mobilité urbaine, qui a besoin d’un moyen de transport accessible et pratique. Son look est renforcé par sa palette de couleurs : le SEAT MÓ 50 est proposé dans deux coloris – Barcelona Grey et Tarifa Blue.

La production du SEAT MÓ 50 devrait débuter en janvier 2023, et le scooter électrique devrait être commercialisé au premier trimestre 2023.

*À partir de 14 ans en France