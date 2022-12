Virbac Colombie : 20 ans déjà !

En février 2022, Virbac Colombie a fêté ses 20 ans d’engagement en faveur de la santé animale avec l’ensemble de ses collaborateurs puis, le 4 novembre dernier, avec les partenaires de sa filiale colombienne et de la région andine, Sandrine Brunel en tant que représentante du siège, le comité LatAm et l’ensemble de l’équipe de direction de Virbac Colombie & Andes.

L’événement, ponctué de discours, vidéos, rétrospective et remises de prix, a été l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont fait l’histoire de Virbac Colombie en rappelant l’évolution de la filiale au cours des deux dernières décennies.

Deux acquisitions gagnantes

L’histoire de Virbac Colombie commence dans les années 2000, à Bogota, à une période où le marché des animaux de compagnie est en plein essor. A cette époque, nous sommes présents avec les marques Canigen, Rabigen et Feligen, distribuées par une entreprise du secteur, Novartis, via un accord commercial (la filiale n’existe pas encore).

Deux ans plus tard, début 2002, sous la houlette d’Erik Martinez au Mexique, nous acquérons les laboratoires Vetipharma : c’est la naissance de Virbac Colombia ltda. et le début d’une grande aventure.

En nous appuyant sur la force de vente, nous pénétrons progressivement le marché colombien des animaux de compagnie et de production avec des produits innovants du portefeuille Virbac (Zoletil, Endogard, Rilexine, Citius, Virbamec F…), remplaçant ainsi rapidement tous les produits Vetipharma.

Dix ans plus tard, nous rachetons l’activité vétérinaire de Synthesis en Colombie et, grâce à cette acquisition stratégique, Virbac Colombie double sa taille et entre dans le top 10 du marché de la santé animale, 4e plus grand marché d’Amérique latine, devenant ainsi un acteur clé du segment vétérinaire.

Une filiale en croissance constante

Au cours des vingt dernières années, nous avons continué à élargir notre portefeuille produits avec des lancements de produits réussis qui font maintenant partie de l’offre de Virbac Colombie pour les gammes d’animaux de compagnie et de production, ce qui a contribué à une croissance significative dans ces segments.

L’arrivée de notre PDG, Georges Letessier, en 2019, nous permet de reprendre l’organisation annuelle de la convention nationale qui réunit toutes les zones commerciales de la filiale. La même année, nous lançons la gamme d’aliments pour animaux de compagnie HPM sur le marché colombien.

Au cours de cette période, l’Amérique latine connaît une croissance de 7,1% grâce à un niveau d’activité élevé au Brésil, au Mexique et en Colombie. Sur ces marchés, notre force réside dans notre capacité à déployer des gammes de produits complètes qui fidélisent les clients.

Forte de ce constat, notre filiale, dont la force de vente est un atout majeur, a enregistré l’an dernier une croissance de 28,9 % à taux de change constant grâce au dynamisme des deux segments : animaux de compagnie et de production.

En 2002, notre chiffre d’affaires était de 2 milliards de pesos colombiens. D’ici 2023, l’objectif est de dépasser les 80 milliards.

Notre équipe commerciale comptait 10 personnes en 2002 ; aujourd’hui, nous sommes plus de 60 personnes à parcourir les routes de Colombie pour conquérir le marché de la santé animale, en constante évolution. Notre objectif ? Fidéliser les clients en augmentant la rotation de nos produits du canal de distribution aux utilisateurs finaux, renforçant ainsi le positionnement de nos marques.

Une célébration partagée par tous

Au programme de la soirée anniversaire du 4 novembre 2022 :

– projection de la vidéo corporate « 20 ans à construire l’avenir de la santé animale en Colombie » ;

– discours de bienvenue de Georges Letessier, directeur de Virbac Colombie et Andes ;

– remise de la statuette commémorative et discours de Sandrine Brunel, directrice de la communication, représentante du siège ;

– discours vidéo de Sébastien Huron, PDG du groupe Virbac ;

– discours d’Andrés Engelbreit, directeur LATAM ;

– histoire de la filiale par Diego Buenaventura, responsable des exportations d’Andes ;

– discours de Juan Camilo Mejía, Directeur national des ventes Virbac Colombie.

La soirée s’est poursuivie en musique et les invités ont été invités à se prendre en photo dans le photobooth installé pour l’occasion.

La cérémonie a permis de rappeler que ce succès est une alchimie : le travail de nos équipes n’est rien sans le soutien des organisations professionnelles vétérinaires, de nos fournisseurs, nos distributeurs et des pouvoirs publics.

Georges Letessier : « Tous ensemble, avec un dévouement sans faille, nous construisons l’avenir de la santé animale en Colombie et dans les pays de la région andine« .

Andres Engelbreit : « Chez Virbac, nous nous efforçons d’établir des relations commerciales à long terme avec nos clients et nos fournisseurs, ce qui nous permet de profiter des bons moments et de supporter les moments plus difficiles.«

Diego Buenaventura : « La certification Great Place to Work en Colombie est la reconnaissance de 20 ans d’une grande histoire fondée sur nos valeurs et notre culture d’entreprise.«