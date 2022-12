Nouveau MINI Cabrio Édition Seaside

Les vagues déferlant paisiblement sur la plage et l’horizon infini à perte de vue – une journée en bord de mer offre des perspectives rafraîchissantes et un sentiment de liberté. Inspiré de ce décor, le MINI Cabrio Édition Seaside célèbre 30 ans de style inimitable et de plaisir de conduire au grand air. Pour marquer cet anniversaire, la marque britannique présente l’édition Seaside qui offre des équipements et des éléments de design exclusifs. Disponible au choix en bleu chatoyant « Caribbean Aqua » ou dans la teinte « Nanuq White », le MINI Cabrio Édition Seaside est proposé dans les motorisations Cooper 136 ch et Cooper S 178 ch.

Seul cabriolet premium dans le segment des citadines, et présentant un design distinctif dans le style traditionnel de la marque, le MINI Cabrio incarne le plaisir de conduire à ciel ouvert. Le MINI Cooper S Cabrio, équipé du moteur 4 cylindres de 2,0 litres et 131 kW/178 ch doté de la technologie MINI TwinPower Turbo, accélère de 0 à 100 km/h en seulement 7,2 secondes. Le MINI Cooper Cabrio incarne également le « Go-Kart Feeling » cher à MINI, avec un moteur essence 3 cylindres d’une puissance de 100 kW/136 ch. L’ouverture automatique de la capote s’apprécie, quant à elle, à un rythme plus tranquille : elle peut être ouverte ou fermée automatiquement jusqu’à 30 km/h.

À partir de février 2023, l’édition limitée « Seaside » accentuera les traits distinctifs de ce modèle élégant avec un design affirmé, à l’extérieur comme à l’intérieur. Une double bande blanche court le long de la carrosserie, des ouïes latérales jusqu’à l’arrière de la voiture. L’extérieur exclusif est sublimé par un logo sur le pare-chocs avant, où le nombre 30 stylisé fait à nouveau référence à l’anniversaire du modèle. Ce design contraste élégamment avec la peinture d’inspiration marine « Caribbean Aqua », qui souligne le caractère sportif de ce cabriolet quatre places. Dans la teinte Nanuq White, la carrosserie de couleur claire est particulièrement élégante : le MINI Cabrio fait alors écho à des nuages épars dans un ciel d’été bleu profond.

Les ouïes latérales arborent l’inscription « Seaside » et déclinent le logo 30ème anniversaire de l’édition, formé de chiffres entrecroisés en bleu clair et bleu foncé. Cette édition exclusive est également mise en lumière par le lettrage stylisé « Seaside » orange vif apposé à l’arrière. Les jantes 18 pouces Pulse Spoke rappellent la force et le mouvement perpétuel des vagues qui s’abattent sans cesse sur le sable fin. À l’inverse, les centres de roues spécifiques, portant fièrement le logo de l’édition, restent immobiles.

Les seuils de portes, qui s’inspirent du design extérieur de l’édition, transmettent l’aura exclusive de l’habitacle dès l’ouverture des portes en reprenant la double bande blanche et le lettrage « Seaside » orange vif. En plus d’offrir un grand confort, les sièges en cuir Carbon Black se marient parfaitement avec les deux teintes extérieures « Caribbean Aqua » et « Nanuq White » lorsque la capote est ouverte.

Le tableau de bord est, quant à lui, orné de stickers décoratifs spécifiques à l’édition. Ils proposent un motif texturé et l’inscription « 30 years of convertible » comme un clin d’œil supplémentaire à la première génération de cabriolet MINI. La branche inférieure du volant sport en cuir porte l’inscription « Seaside » alors que le logo de l’édition se révèle en parallèle sur les tapis de sol. Enfin, la clé du MINI Cabrio Édition Seaside présente un motif texturé, s’inspirant des vagues, dans des tons bleus irisés. Frappée du logo de l’édition en son centre, elle offre un sentiment de liberté en puisant son design dans l’élégance naturelle de la mer.

Le MINI Cabrio Édition Seaside est d’ores et déjà disponible à la commande en France aux tarifs présentés ci-dessous :

MINI Cooper Cabrio Édition Seaside 136 ch à partir de 42 000 € TTC ,

136 ch à partir de , MINI Cooper S Cabrio Édition Seaside 178 ch à partir de 46 200 € TTC.

* MINI Cabrio Édition Seaside limité à 180 exemplaires en France, répartis comme suit :