L’équipe Nissan de Formule E inaugure sa nouvelle voiture Gen3 lors des essais de pré-saison

L’équipe Nissan de Formule E présente sa nouvelle voiture Gen3 cette semaine lors des tests préliminaires de la saison 9 du championnat du monde de Formule E ABB FIA sur le circuit Ricardo Tormo à Valence.

L’équipe, qui cette année courra comme une seule entité pour la première fois en Formule E, a récemment dévoilé à Madrid la nouvelle livrée saisissante de sa monoplace. Son design audacieux présente un motif de fleurs de cerisier, un clin d’œil à l’ADN japonais de l’équipe et le symbole d’un nouveau départ.

Avec l’arrivée des pilotes Norman Nato et Sacha Fenestraz, la saison 2022/23 marque un nouveau départ pour le Nissan Formula E Team, dont ce sera la première saison sous ce nouveau nom. L’équipe a cherché à allier expérience et jeunesse avec Norman Nato, déjà vainqueur de Grand Prix en Formule E, et Sacha Fenestraz, vice-champion de Super Formula, qui seront engagés respectivement dans les voitures n°17 et n°23.

Les essais de pré-saison seront également la première apparition officielle de l’équipe de Formule E NEOM McLaren motorisée par Nissan. En 2022, Nissan et McLaren ont signé un partenariat qui permettra à l’équipe britannique d’utiliser la motorisation Nissan pendant toute l’ère Gen3.

Les essais de pré-saison ont commencé mardi 13 décembre et se dérouleront jusqu’au vendredi 16 décembre, le jeudi 15 décembre étant une journée consacrée aux médias, sans évolutions sur la piste.

« Nous sommes très motivés par cette séance d’essais à Valence. » a déclaré Tommaso Volpe, managing director du Nissan Formula E Team. « C’est la première fois que toutes les équipes se réunissent avec leurs voitures Gen3. Celles-ci constituent un énorme pas en avant en matière d’innovation par rapport aux motorisations Gen2, c’est donc vraiment un défi très différent pour nous. Nous avons deux nouveaux pilotes et l’équipe a également connu quelques changements, nous chercherons donc à travailler comme un groupe soudé dès le premier jour pour trouver la meilleure configuration et bien comprendre notre voiture. Nous nous sommes préparés du mieux possible et nous avons hâte de voir la voiture en piste pour la première fois lors d’une séance officielle. »

Déclarations des pilotes

Norman Nato

« Les essais sont toujours un grand moment avant une nouvelle saison et nous avons tous hâte de voir la nouvelle voiture en action. Nous nous efforcerons de poursuivre ce que nous avons fait ces derniers mois, en préparant au mieux la saison. Être les plus rapides à Valence n’est pas notre objectif, nous sommes entièrement concentrés sur la préparation pour le Mexique en janvier. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps depuis la fin de la saison dernière, mais nous avons beaucoup travaillé à l’usine et j’ai hâte de prendre la piste avec la nouvelle voiture à Valence. »

Sacha Fenestraz

« Nous avons travaillé très dur pour être prêts pour ces essais et maintenant nous y sommes, je suis vraiment excité. C’est une étape importante dans ma carrière. J’ai hâte de piloter la voiture à Valence et de voir où nous en sommes pour la nouvelle saison. Le Mexique arrive rapidement, nous devons donc rester concentrés et nous assurer que nous sommes dans la meilleure position possible pour la première course. »