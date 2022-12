Le Groupe Gambetta inaugure « Liberty », une résidence de 56 logements reconnue pour ses qualités environnementales

Le 12 décembre, Simon LAPORTE, Directeur d’agence du Groupe Gambetta, a inauguré au 11 rue Marguerite Yourcenar à Tours, la résidence « Liberty », en présence de Cathy SAVOUREY Adjointe déléguée à l’Urbanisme à la Mairie de Tours et Bruno FIEVET, Président de Coopea. Cette résidence comprend 56 logements (31 en accession libre et 25 en location-accession (PSLA)) répartis sur 3 bâtiments. Elle a récemment été récompensée lors de la cérémonie des Pyramides d’Argent de la Fédération des Promoteurs Immobiliers.

Une résidence labellisée « biodiverCity » et « Habitat et Environnement »

Conçue par l’agence d’architectes RVA, « Liberty » a été construite au sein de l’écoquartier Monconseil, autour du Jardin de la Grenouillère et d’une place de 3 000 m². Avec ses serres sur les toits et ses carrés potagers, la résidence a été pensée comme une véritable parenthèse de nature en centre-ville. Les logements offrent de généreux volumes, prolongés par des terrasses privatives, loggias ou espaces verts communs dédiés à la convivialité et à l’échange entre résidents.

Par ailleurs, la résidence remplit les exigences des labellisations environnementales « biodiverCity » (certifiant la performance de projets immobiliers prenant en compte la biodiversité, par une approche associant le vivant et la construction) et « Habitat et Environnement ». Elle répond également aux exigences de la RT2012-20%.

La mixité sociale au cœur du projet

Illustration de l’engagement du Groupe Gambetta en matière de mixité sociale et en faveur de l’accession à la propriété, 25 logements sont proposés sous le régime du PSLA, permettant à des ménages respectant un plafond de ressources d’acquérir leur résidence principale avec une TVA réduite à 5,5 %, et à des conditions favorables (prêt à taux zéro et exonération de taxe foncière).

Une résidence appréciée des acquéreurs

Lors des dernières Pyramides d’Argent organisées par la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Centre-Val de Loire, « Liberty » a été récompensée du Grand Prix du Public. Par cette distinction, les votants ont reconnu les qualités du programme, conçu pour apporter une qualité de vie à ses occupants.

Un véritable écrin de verdure au cœur de Tours

Primé « Qualité du projet à la vie de quartier » lors du concours national Ecoquartiers de 2011, l’écoquartier Monconseil est desservi par le tramway (ligne A) et plusieurs lignes de bus. « Liberty » se trouve à proximité immédiate d’une importante zone tertiaire (l’Aéronef), accueillant une cinquantaine d’entreprises. Proche de nombreux commerces et services – 7 minutes à pied de l’espace commercial de l’Horloge et de la médiathèque François Mitterrand, et 10 minutes de la piscine et du stade des Tourettes – la résidence dispose d’un accès rapide et facile au Vieux-Tours et au centre-ville, et à de nombreux établissements scolaires (écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et IUT).