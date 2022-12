Les entreprises adoptent le SD-WAN mais ne profitent pas des avantages d’une approche intégrée de la sécurité, comme le montre une nouvelle étude mondiale commandée par GTT

La nouvelle étude commandée par GTT examine les défis du SD-WAN et de la sécurité pour 650 décideurs informatiques dans 14 pays en Europe et aux Etats-Unis

GTT Communications Inc., l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises multinationales, annonce les résultats d’une nouvelle étude qui témoigne que plus de 95% des entreprises ont adopté une solution réseau SD-WAN, ou sont sur le point de le faire dans les 24 prochains mois. Cependant, près de la moitié (42%) avoue ne pas avoir mis en place de sécurité intégrée avec le SD-WAN ou ne pas avoir de sécurité spécifique au SD-WAN du tout.

Le livre blanc1 IDC, sponsorisé par GTT, révèle également que les entreprises rencontrent de nombreuses difficultés lorsqu’elles tentent d’installer le SD-WAN par leurs propres moyens. Parmi la liste des difficultés rencontrées par ces entreprises adeptes d’une approche do-it-yourself (DIY), sont citées, le recrutement et la fidélisation de talents qualifiés, leur connaissance des dernières technologies et leur capacité à négocier des conditions favorables avec les fournisseurs.

“Maintenant que le SD-WAN s’est généralisé et qu’il est devenu mature, la complexité des déploiements s’est accrue, imposant de nouveaux défis aux entreprises sur plusieurs fronts et compromettant leur capacité à tirer pleinement profit de la technologie,” déclare James Eibisch, Directeur de Recherche, Infrastructures et Télécoms Européennes chez IDC. “Les entreprises font de plus en plus appel aux ressources et à l’expertise d’un fournisseur de services managés pour garantir que le déploiement de leur SD-WAN correspond parfaitement aux objectifs qu’elles se sont fixées. Les approches en matière de sécurité telles que SASE (Secure Access Service Edge), qui combinent les avantages du SD-WAN avec un accès réseau zéro trust et des fonctionnalités de filtrage du contenu, sont bien positionnées pour dominer la prochaine étape d’amélioration du SD-WAN, alors que les entreprises continuent à adopter le Cloud et le travail hybride. »

L’étude montre que pour 80% des personnes interrogées dans le monde entier, le SASE est une priorité (39%) ou une technologie dont ils reconnaissent les bénéfices et l’intègrent déjà dans leurs initiatives au niveau de l’entreprise (42%). Seuls 19% ne la voient pas comme une priorité.

Malgré la reconnaissance générale de la valeur de l’intégration de la sécurité et du SD-WAN, l’étude montre qu’un certain nombre d’entreprises n’ont pas réussi à tirer parti de ces avantages. Aux États-Unis, 45 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne disposaient pas de sécurité intégrée au SD-WAN ou qu’elles n’avaient aucune sécurité SD-WAN spécifique. En France et en Suisse, ce chiffre dépasse les 50 %. Cette tendance se retrouve dans les secteurs verticaux tels que l’industrie manufacturière (47 %), le commerce de détail (46 %), la santé (47 %) et les transports (49 %). Les services financiers et les services aux entreprises font exception, avec respectivement seulement 32 % et 34 %. Pourtant, sept personnes interrogées sur dix (71 %) dans le monde envisagent d’utiliser une sécurité intégrée dans les douze prochains mois.

“Cette étude d’IDC met en évidence le rôle essentiel de l’expertise des services managés pour accompagner les entreprises dans leur déploiement SD-WAN. Les fournisseurs de services managés expérimentés peuvent aider à intégrer la technologie, la connectivité et la sécurité, tout en gérant les coûts et la complexité croissante”, commente Lisa Brown, CMO de GTT. “L’étude montre qu’une approche DIY du SD-WAN présente un certain nombre de défis qui peuvent être relevés en faisant équipe avec un fournisseur de services managés.”

Les personnes interrogées ayant adopté l’accompagnement par des fournisseurs de services managés expliquent souvent leur choix par l’envie d’externaliser la gestion quotidienne. La raison numéro 1 évoquée est l’existence d’un support ouvert en permanence et en langue locale (36%). Tout près en numéro 2 vient la visibilité, les informations et le contrôle sans besoin de qualification interne spécifique. 34% citent également la facilité de la gestion de la configuration, la possibilité de gérer, maintenir et faciliter les mises à jour, et une meilleure protection contre les menaces.

1 Pour plus d’information, le livre blanc IDC, sponsorisé par GTT, “ Exploiter tout le potentiel de la technologie SD-WAN,” Doc #EUR149843222, November 2022, est disponible ici: Livre blanc | Comment exploiter tout le potential du SD-WAN | GTT

A propos de GTT

GTT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises internationales. L’opérateur conçoit et fournit des solutions qui s’appuient sur des technologies cloud, réseau et de sécurité avancées. Ses clients bénéficient d’un accompagnement local avec des consultant spécialisés, ainsi que des équipes support dans le monde entier. Des milliers d’entreprises nationales et multinationales utilisent son portefeuille d’applications comprenant du SD-WAN, et d’autres services de sécurité, Internet, VoIP et de connectivité. Sa force est son backbone IP mondial Tier 1, de premier plan, qui couvre plus de 260 villes sur six continents. La culture de l’entreprise place le client au cœur de son attention, en lui offrant une expérience hors pair, renforcée par son engagement pour une excellence opérationnelle et l’amélioration continue de ses pratiques commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance. Pour plus d’informations, visitez le site www.gtt.net.