Résidus de plomb dans les produits à base de viande de gibier – la Protection Suisse des Animaux PSA demande l’interdiction des munitions contenant du plomb

La Protection Suisse des Animaux PSA a fait tester la teneur en plomb de produits à base de viande de gibier provenant de chasses locales. Le plomb a été détecté à des concentrations supérieures à 0,05 mg/kg dans 5 des 13 échantillons examinés. Les valeurs trouvées ne présentent pas de risque direct pour la santé des adultes. Toutefois, les résultats montrent que l’utilisation de munitions contenant du plomb est encore largement répandue. Afin d’éviter d’exposer l’homme et les animaux sauvages carnivores à tout risque sanitaire, la PSA se prononce en faveur d’une interdiction générale de la chasse aux munitions contenant du plomb.

Le plomb est un métal lourd, nocif pour l’homme et les animaux, même à faible dose, qui s’accumule dans l’organisme. Les munitions de chasse contenant du plomb sont une source importante d’intoxications au plomb (saturnisme). Plusieurs études scientifiques montrent que des aigles royaux et des gypaètes barbus sont morts du saturnisme dans les Alpes suisses. Ils avaient mangé des restes d’animaux sauvages abattus avec des munitions contenant du plomb. Le plomb peut aussi contaminer le gibier destiné à la consommation humaine, comme l’a montré l’analyse des produits à base de gibier effectuée à la demande de la PSA.

Des valeurs trop élevées

Selon les connaissances les plus récentes, il n’est pas possible d’indiquer pour le plomb une dose qui n’ait pas d’effet négatif. Le plomb est particulièrement dangereux pour les jeunes et endommage le système nerveux. Cela vaut aussi pour les enfants à naître. Il n’y a pas de seuil de plomb spécifique pour la viande de gibier. Selon une ordonnance de la Confédération, la teneur maximale est de 0,1 mg/kg pour la viande de bovins, d’ovins, de porcins et de volaille (à l’exclusion des abats). Deux des échantillons examinés dépassaient deux à quatre fois cette valeur.

Intervention déposée

Les résultats d’analyse montrent que les munitions contenant du plomb sont toujours utilisées bien qu’il existe de bonnes alternatives aux munitions à billes. La conseillère nationale Martina Munz (PS/SH), membre du comité central de la Protection Suisse des Animaux PSA, demande dans une motion une interdiction étendue des munitions au plomb. Le Conseil fédéral propose l’adoption de la motion. D’ici là, il convient de suivre la recommandation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV): Les enfants en bas âge, les femmes qui allaitent, les femmes enceintes et les femmes qui souhaitent avoir des enfants doivent s’abstenir, si possible, de consommer de la viande de gibier abattue avec des munitions au plomb.

Intervention de la CN Munz: Intervention 22:3641

Aperçu des produits de viande de gibier analysés

Fournisseur Produit Résultat

(plomb mg/kg) 1 Wilburg Fleisch Jagd Outdoor, Pieterlen Hirsch-Beisserli 0.38 1 Laudenbacher Fleischveredler, La Punt Chamunes-ch Gams Salsiz 0.18 3 Wildgenuss GmbH, Döttingen Wildschwein Rauchwurst 0.09 4 Wildgenuss GmbH, Döttingen Wildschwein Salami 0.06 5 Wilburg Fleisch Jagd Outdoor, Pieterlen Wildschweinwurst 0.07 6 Wilburg Fleisch Jagd Outdoor, Pieterlen Wildschweintrockenwurst < 0.05 7 Wilburg Fleisch Jagd Outdoor, Pieterlen Hirschtrockenwurst < 0.05 8 Wilburg Fleisch Jagd Outdoor, Pieterlen Hirschbratwurst < 0.05 9 Laudenbacher Fleischveredler, La Punt Chamunes-ch Salametti Engiadinas < 0.05 10 Laudenbacher Fleischveredler, La Punt Chamunes-ch Steinbock Salsiz < 0.05 11 Curschellas SA, Sedrun Gemswurst < 0.05 12 Curschellas SA, Sedrun Hirschwurst < 0.05 13 Puralpina AG, Frutigen Schweizer Wildwurst < 0.05