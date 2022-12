Profiter d’une météo froide pour nettoyer votre congélateur ou votre réfrigérateur ? Voici ce à quoi vous devez faire attention !

Cela fait déjà quelques jours qu’une vague de froid sévit chez nous. Une journée de temps froid peut être l’occasion idéale de nettoyer à fond votre congélateur et votre réfrigérateur. Vous pouvez profiter des températures fraîches pour stocker les aliments à l’extérieur pendant que vous nettoyez avec une éponge et de l’eau. C’est tout à fait possible à condition de garder un œil sur le temps qui s’écoule. Nous vous expliquons pourquoi et vous donnons des conseils sur la façon de procéder tout en respectant la sécurité alimentaire.

Pourquoi ne pas garder les aliments à température ambiante, même pour un court instant ?

Le froid dans nos congélateurs et réfrigérateurs a une fonction importante pour la conservation de nos aliments. Le froid garantit que les bactéries qui peuvent être présentes dans nos aliments sont « endormies » et ne peuvent donc pas se multiplier. À température ambiante, par contre, le nombre de bactéries double toutes les 20 minutes ! Une température inférieure à 4°C bloque cette multiplication pour la plupart des bactéries. Vous pouvez donc retirer les aliments du froid pendant un certain temps, mais sachez qu’à chaque interruption de la chaîne du froid, les bactéries se réveillent et se développent à nouveau. Les aliments peuvent alors devenir impropres à la consommation car ils sont avariés ou peuvent vous rendre malade.

Je nettoie mon congélateur !

Il est conseillé de nettoyer son congélateur tous les 6 mois car les produits congelés ne se conservent que 3 à 6 mois. C’est aussi l’occasion idéale de vérifier depuis quand les aliments sont dans votre congélateur.

Dans votre congélateur, la température est inférieure à -18°C. Si vous voulez profiter de la vague de froid, faites-le les jours où la température descend au moins en dessous de zéro. En effet, les produits congelés ne doivent surtout pas décongeler pendant la période où ils sont entreposés à l’extérieur. Après le nettoyage, vous devez vérifier si les produits congelés sont encore gelés (durs) à l’intérieur avant de les remettre dans le congélateur. S’ils sont (partiellement) décongelés, il faut les décongeler complètement et les préparer (les chauffer) ou les consommer dès que possible.

Voici comment procéder :

Ne placez les produits congelés à l’extérieur que lorsque la température est inférieure à la température de congélation, afin qu’ils ne décongèlent pas (rapidement).

Utilisez des éléments de refroidissement pour que le froid soit conservé.

Gardez un œil sur l’heure, vous ne pouvez pas conserver des produits congelés pendant des heures.

Après avoir nettoyé votre congélateur, vérifiez si les aliments à l’intérieur sont encore durs.

Les aliments congelés qui montrent des signes de décongélation doivent continuer à être décongelés, cuits (chauffés) et consommés.

Je nettoie mon frigo !

Il est préférable de régler la température de votre réfrigérateur sur 4°C. De cette façon, ce n’est pas un gros problème si la température fluctue un peu lorsque vous ouvrez la porte. Avec les produits réfrigérés, le principe est inverse et vous devez veiller à ce que les produits ne soient pas gelés. Si c’est le cas, vous devez les décongeler à nouveau (au four à micro-ondes, au réfrigérateur ou sous l’eau courante froide), égoutter l’eau de décongélation et les réchauffer correctement avant de les consommer.

Voici comment procéder :

Ne sortez les aliments de votre réfrigérateur que lorsque la température est inférieure à 4°C, surtout lorsqu’il s’agit de produits à haut risque comme la viande et le poisson.

Les produits réfrigérés qui ont été surchauffés doivent être rapidement réchauffés, mangés ou détruits, selon le produit.

Les produits réfrigérés qui sont congelés doivent être décongelés et l’eau de décongélation égouttée. Les produits doivent être chauffés et consommés.

Enfin, utilisez des éléments de refroidissement si vous en avez, afin de préserver la chaîne du froid.

Vous stocker les produits à l’extérieur ? Oui, mais…

Lorsque vous placez temporairement des produits à l’extérieur dans le froid glacial, vous devez bien sûr veiller à ce que cela soit fait de manière hygiénique. Placez la nourriture dans des récipients propres afin qu’ils ne soient pas directement sur le sol, l’herbe ou la table de jardin. Conservez les produits à l’ombre et certainement pas à la lumière directe du soleil. Enfin, veillez à ce que les aliments soient couverts. De cette façon, vous protégez votre nourriture non seulement des parasites et des insectes, des oiseaux et des chats, mais aussi d’autres visiteurs indésirables comme … un voisin affamé 😉