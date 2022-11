Jeu Yamaha : le MotoGP de France au côté de Fabio Quartararo !

Les 12, 13 et 14 mai 2023, le Grand Prix de France se disputera sur le mythique circuit du Bugatti, au Mans. À cette occasion, Yamaha met en jeu, du 9 novembre au 24 décembre 2022, deux lots exceptionnels : deux Super VIP MotoGP pour deux personnes, afin de vivre un week-end de rêve au côté de l’équipe Monster Energy Yamaha et du pilote français Fabio Quartararo, Champion du monde MotoGP 2021 et Vice-champion du monde MotoGP 2022 !

Chacun de ces deux lots Super VIP MotoGP comprend : deux entrées pour le Grand Prix de France Moto, l’accès au box Monster Energy Yamaha, à la loge Yamalube, au paddock, à la tribune Fabio Quartararo… et plein d’autres surprises !

Pour participer, c’est simple : rendez-vous chez votre concessionnaire Yamaha le plus proche et équipez-vous pour un minimum de 100 € d’achat TTC* en collection vestimentaire Yamaha 2022/2023. Scannez ou prenez votre facture en photo et complétez le formulaire en ligne. Le hasard fera le reste. Bonne chance à tous !

Réglement du jeu concours Super VIP MotoGP