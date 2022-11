Carbone Zéro lance une campagne de crowdfunding pour le film documentaire ‘L’Everest en partage’

La société Carbone Zéro, spécialisée dans la production audiovisuelle d’oeuvres à haute valeur écologique et sociale, lance une campagne de crowdfunding afin de financer la post­production et la diffusion en festival du film documentaire « L’Everest en partage ».

Le nouveau défi de Marc Batard



Le film retrace les cinq années de préparation de l’alpiniste Marc Batard, surnommé le sprinteur de l’Everest, dans sa reconquête du sommet. Âgé aujourd’hui de 70 ans, Marc Batard retrouve le désir de retourner en montagne et de gravir une nouvelle fois le sommet de l’Everest, toujours sans apport artificiel d’oxygène.



Cette fois, l’objectif s’accompagne de l’envie d’accroître la sécurité en haute altitude. Marc Batard explique : « En tant qu’explorateur et guide de haute montagne, j’ai pu me rendre compte des profondes défaillances qu’il pouvait y avoir dans la pratique de l’alpinisme. Le problème ne vient pas de la montagne mais principalement des hommes et femmes qui la pratiquent. La prise en compte du risque et la formation des guides de haute montagne sont les causes majoritaires des accidents. Ce projet à pour objectif également d’aménager un nouvel itinéraire qui permettra aux alpinistes d’atteindre le toit du monde dans de meilleures conditions de sécurité « .



Une aventure humaine



Ce film est avant tout un film d’aventure, où Marc arpente de nombreuses chaînes de montagnes avant d’atteindre son graal. L’histoire débute avec l’ascension du Kilimandjaro en compagnie de son mari Dény, puis l’Aconcagua avec une équipe de cordée. Vient ensuite l’exploration d’autres sommets, avant de frôler la mort en juillet 2020. Après quelques mois de repos, Marc décide de poursuivre l’aventure.



Ce projet est soutenu par Kilian Jornet, Reinhold Messner, Alice Modolo et d’autres personnalités de la montagne et du sport en général.



À propos de Carbone Zéro



Carbone Zéro est une société de production audiovisuelle basée en région Parisienne. Société créée en 2021 par Théo Livet et Jordan Ortuno.



L’équipe compte actuellement deux salariés : Élise Lager, chargée de production et Léon Salomon, monteur/cadreur. La ligne éditoriale est fondée sur la mise en avant de sujets documentaires à impact (écologie, social, économie inclusive…).



Site web : https://www.carbonezero.art



Campagne de crowndfunding : https://www.proarti.fr/collect/project/leverest­en­partage/0



Instagram : https://www.instagram.com/everest_en_partage_le_film