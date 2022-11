Risques domestiques : comment s’en prémunir cet hiver ?

Les risques d’incendie domestique ou d’intoxication au monoxyde de carbone sont plus élevés pendant la saison de chauffe. Cette année, au vu du contexte énergétique européen, il est à craindre que beaucoup de foyers n’utilisent à nouveau d’anciens appareils peu ou mal entretenus pour limiter l’utilisation du chauffage au gaz ou à l’électricité. Pour limiter une possible recrudescence des accidents, voici quelques précautions utiles.

Prendre conscience des risques

En France, un incendie domestique se déclare toutes les deux minutes, soit une moyenne de 250 000 incendies par an[1]. Chaque année, 10 000 personnes sont blessées et 800 succombent aux fumées ou à leurs brulures. Malgré la modernisation des appareils électriques et des installations de chauffage, la prévention des incendies domestiques demeure un enjeu de sécurité majeur.

Les dangers du monoxyde de carbone sont peut-être encore moins connus que la réalité des risques d’incendie. Pourtant, 86 % des intoxications accidentelles dues au monoxyde de carbone surviennent chez des particuliers[2]. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible et non irritant, qui peut être émis par des appareils à combustion défectueux tels qu’une cheminée, une gazinière ou une chaudière[3], mal installés, ou dysfonctionnels. En France, 3000 personnes sont touchées chaque année par ces intoxications.

Avoir conscience de ces risques permet de les anticiper et d’éviter bien des accidents.

Entretenir les appareils de chauffage

D’après la DGCCRF, la majorité des incendies domestiques sont provoqués par des appareils électriques ou des dispositifs de chauffages ou de cuisine. Pour se prémunir du feu mais aussi des risques d’intoxication au monoxyde de carbone, il est primordial d’entretenir ces appareils. En France, l’entretien annuel des chaudières au gaz naturel, au propane, au fioul, au charbon ou encore au bois est obligatoire depuis 2009. Il permet d’optimiser sa consommation d’énergie, de prolonger la durée de vie de sa chaudière, d’éviter les pannes et les accidents.

Dans la même logique, les cheminées, poêle à bois, poêle à granulés doivent être ramonés 2 fois par an pour les premiers et une fois par an pour le dernier. Cet entretien limite les risques d’intoxication au monoxyde de carbone aussi bien que les risques d’incendie.

Tous les appareils à combustions doivent d’ailleurs faire l’objet d’un entretien régulier. Nettoyer par exemple les brûleurs d’une gazinière permet une meilleure combustion du gaz et limite les risques d’émission de CO.

Eviter de surcharger une multiprise, ne pas laisser un chauffage d’appoint allumé plus de 2h d’affilée, respecter strictement l’utilisation de brasero à un usage extérieur, ne jamais boucher les aérations et aérer chaque pièce quotidiennement sont autant de gestes simples qui aident à prévenir les accidents.

Entretenir ses détecteurs

Une fois installé, un détecteur de fumée ou un détecteur de monoxyde de carbone permettent de se prémunir contre les risques domestiques, à condition qu’ils fonctionnent correctement. Pour cela, il est recommandé de suivre les préconisations d’entretien : le dépoussiérer, effectuer un test sonore, vérifier le bon fonctionnement des piles et le changer tous les dix ans[4]. D’après une étude Netatmo menée en 2020, seuls 61% des Français connaissent cette prescription (contre 72% des Allemands et 70% des Belges).

Le Détecteur de Fumée Intelligent et le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo alertent les habitants d’une maison grâce à une alerte de 85db ou, à distance, par une notification. Ils possèdent également une fonction Auto-test pour s’assurer qu’ils sont en parfait état de fonctionnement. En cas d’anomalie, son utilisateur est alerté immédiatement sur son téléphone.

Les deux produits ont par ailleurs une durée de vie de 10 ans, équivalente à celle de leur batterie. Ils alertent leur utilisateur quand le moment est venu de les changer. Ainsi, les possesseurs de capteurs sont assurés d’être équipés de produits efficaces et fonctionnels.

Positionner correctement les capteurs dans la maison

Un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone ne s’installent pas au même endroit.

Pour une protection optimale, le détecteur de fumée doit être fixé au plafond, au centre de la pièce. Il faut éviter les pièces dans lesquelles les utilisateurs sont susceptibles de générer de la fumée ou de la vapeur, telles que la cuisine ou la salle de bains, pour limiter les fausses alertes. Il est également recommandé d’installer un détecteur de fumée par étage, idéalement dans une zone de circulation ou de dégagement comme le couloir ou le palier, et plusieurs détecteurs dans les logements de grande surface.

A contrario, les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être installés à hauteur d’homme, à proximité des appareils à combustion ou des conduits de chauffage. Pour une protection optimale, ils peuvent également être installés dans les pièces de vie les plus occupées et dans chaque chambre.

Dans le cas de détecteurs intelligents, les utilisateurs peuvent être alertés qu’ils soient chez eux ou à l’extérieur et ainsi agir immédiatement.

Tarifs et disponibilités

