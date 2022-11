Pascal Vitoux nommé Chief Product & Technology Officer de Syfadis

Laurent Delaporte, président de Syfadis confie à Pascal Vitoux, la direction R&D et Produit de l’entreprise. Cette nomination s’inscrit dans la transformation poursuivie par Syfadis en 2022.

Syfadis, éditeur de logiciels présent depuis plus de 20 ans dans le secteur de l’EdTech, annonce la nomination de Pascal Vitoux, 50 ans, en qualité de Chief Product & Technology Officer. Pascal aura la responsabilité des équipes Recherche & Développement ainsi que du pôle Produit de l’éditeur. Son objectif principal : guider le développement des produits de Syfadis, de la conception à leur mise en production, pour qu’ils continuent d’être les meilleurs pour leurs utilisateurs et partenaires dans un segment des LMS (Learning Management System) concurrentiel.

Pascal a un parcours international de haute volée avec, en particulier, 17 années dans le groupe américain ASG Technologies à des postes de leadership global. Il a entre autres dirigé une équipe de développement multiculturelle au niveau mondial, supervisé des projets de développements stratégiques et a apporté sa vision sur des technologies à fort potentiel business. Il a occupé chez ASG le poste de Senior Vice President of Development & CTO.

Diplômé d’un troisième cycle en informatique de l’université Paris-Sud, Pascal a un fort appétit pour relever les challenges complexes impliquant toutes les dimensions de l’entreprise et sa très bonne connaissance de la culture anglo-saxonne l’amène naturellement à s’impliquer dans des projets à ambition internationale.

« Dans un monde toujours plus tourné vers le développement des compétences des personnes, Syfadis propose une solution innovante pour développer et évaluer les talents. Pour ce faire, elle fournit une plateforme où les employés peuvent construire leur cheminement de carrière et où les managers peuvent travailler à aligner les besoins de l’entreprise sur ceux de leurs collaborateurs.

Dans un monde où les changements technologiques sont extrêmement rapides et avec une conscience sociale accrue et profonde, les entreprises qui prospéreront sont celles qui repensent sérieusement où, comment, quand et pourquoi les gens travaillent. C’est pour cela que j’ai choisi de rejoindre Syfadis qui propose une vraie vision dans cette direction » précise Pascal Vitoux.

« L’expérience de Pascal et sa capacité de faire passer des projets technologiques à l’échelle internationale sont pour moi des qualités indispensables pour mener à bien nos ambitions de développement chez Syfadis. Pascal est un atout de grande qualité pour notre entreprise et une pièce indispensable pour contribuer à la croissance exponentielle de notre activité dans les années à venir » confie Laurent Delaporte, Président de Syfadis.

A propos de Syfadis

Syfadis est un éditeur de solutions français, expert de la formation et du développement des compétences. Leader auprès de grands secteurs d’activité et fort de 3,5 millions d’apprenants, l’innovation est le maître-mot qui guide l’entreprise depuis plus de 20 ans.

L’expertise de ses équipes lui permet de concevoir des solutions structurantes et innovantes pour répondre aux enjeux majeurs de ses clients.

Implantée sur des grands comptes en France et à l’international (plus de 100 clients), Syfadis confirme année après année sa position d’acteur clé dans l’univers des logiciels de formation.

En savoir plus sur Syfadis : https://www.syfadis.fr/