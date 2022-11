M-Files renforce son intégration avec Adobe pour accélérer le processus de signature électronique des documents

Les signatures électroniques instantanées permettent aux clients de rationaliser les workflows liés aux contrats, garantir le respect de la conformité et diminuer le coût des transactions

M-Files, un leader mondial de la gestion de l’information, annonce aujourd’hui avoir renforcé son intégration avec Adobe afin qu’Adobe Acrobat Sign, solution de signature électronique de documents leader du marché dans Adobe Document Cloud, soit disponible directement dans la plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files.

Cette intégration renforcée donne aux clients un accès direct à la solution pour des signatures instantanées, automatisées, sans devoir l’acheter et la déployer séparément auprès d’Adobe. La nouvelle offreM-Files pour Adobe Acrobat Sign E-Signature Package, utilise la technologie des webhooks pour des mises à jour en temps réel du processus de signature entre M-Files et Adobe, renforçant ainsi la mission de M-Files d’offrir une meilleure expérience client et un travail de meilleure qualité avec moins de risques.

“Les signatures électroniques répondant à une contrainte légale ne sont plus un luxe, mais une exigence de l’environnement économique actuel, qui évolue rapidement,” déclare Mika Turunen, Senior Vice President, Product and Engineering, chez M-Files. “Les entreprises doivent rester efficaces, quel que soit l’endroit où se trouvent leurs collaborateurs ou l’endroit où sont sauvegardées leurs informations – et la capacité à réaliser des transactions à distance en temps réel est plus importante que jamais. Le renforcement de notre intégration avec Adobe, un leader du marché des solutions de signature électronique, offre aux clients une automatisation complète dans la gestion des documents et leur fournit les fonctionnalités de signature électronique dont ils ont besoin pour accroître la satisfaction, augmenter la productivité et garantir le respect de la conformité. ”

Les secteurs ayant recours à de nombreux documents comme les cabinets de conseil ont besoin d’accélérer et de rendre plus efficaces leurs processus, sans compromettre leur conformité. L’intégration renforcée de M-Files pour Adobe Acrobat Sign, permet aux utilisateurs de M-Files d’accélérer le processus de signature électronique et de gagner en efficacité, en procédant légalement à la signature des documents directement au sein de la plateforme.

“La possibilité de signer des documents importants rapidement, facilement, et de manière sécurisée, permet aux organisations de créer des workflows entièrement numériques à faible coût, pour augmenter la productivité et réduire le temps consacré à réaliser des tâches administratives,” commente Chirs Whitcomb, Director, Worldwide go-to-market partnership chez Adobe. “Nous avons hâte de fournir aux clients de M-Files un accès plus rapide à notre solution cloud de signature électronique pour contribuer à renforcer la sécurité des documents et augmenter la vitesse de réalisation des contrats.”

Avec M-Files for Adobe Acrobat Sign E-Signature Package, les utilisateurs de M-Files peuvent solliciter des signatures électroniques depuis n’importe quel processus M-Files, y compris ses applications mobiles, grâce à des intégrations avec les applications utilisées couramment telles que Microsoft Teams, Salesforce et Google Workplace.

À propos de M-Files

M-Files est un leader mondial de la gestion de l’information. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files permet aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au moment où ils en ont besoin, d’automatiser les processus métier et de renforcer le contrôle de l’information. Cela constitue un avantage concurrentiel et offre un bon retour sur investissement aux entreprises qui améliorent ainsi l’expérience client et la qualité du travail, tout en minimisant les risques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.m-files.com.

