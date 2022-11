Archipelia, l’ERP Cloud 100 % français, ouvre son écosystème aux intégrateurs

Le pionnier des ERP cloud en Europe lance son réseau de distributeurs/partenaires en France et à l’international

Archipelia, éditeur, intégrateur et hébergeur d’un ERP Cloud 100 % français, cherche désormais à s’ouvrir à la distribution par l’intermédiaire de partenaires.

Avec la pandémie, l’ERP Cloud a le vent en poupe, en raison de sa grande vertu pour le télétravail, et pour faire face à la très forte demande, Archipelia décide d’opérer un tournant dans son business model pour devenir 100% éditeur/hébergeur, et déléguer l’intégration à un réseau de partenaires.

Déjà 3 intégrateurs ont été recrutés et de nombreux contacts sont amorcés.

L’objectif est d’accélérer la croissance d’Archipelia en doublant le chiffre d’affaires chaque année par la promotion de son modèle 100 % français via des partenaires partageant les grands principes d’autonomie d’Archipelia.

En effet, le nom Archipelia fait écho à un archipel de modules métiers autonomes qui gravitent autour d’un ERP central. L’intérêt majeur de ce type d’architecture permet de pouvoir remplacer chaque module de façon indépendante sans remettre en cause l’ERP lui-même. IA signifie Internet Application, des services saas ou encore des applications verticales comme le CRM, les CMS e-commerce, la comptabilité, la gestion de paye, etc.

Soucieux de son indépendance tant technique que financière, Archipelia propose une solution complète indépendante que ce soit dans le secteur de l’édition et/ou de l’hébergement, puisqu’elle dispose de ses propres datacenters.

« Nous souhaitons recruter des partenaires intégrateurs, capables de former les utilisateurs et d’accompagner la conduite du changement et la transition digitale de nos clients sur le long terme. » précise Bruno Watine, Président d’Archipelia.

A propos d’Archipelia

Archipelia est éditeur du tout premier ERP Cloud en Europe. Créée dès 2004, avant même l’avènement du Cloud et du SaaS, suite à une opération de spin-off au sein du groupe ASAP, Archipelia se lance avec l’intuition qu’un ERP développé nativement dans les nouvelles technologies web offrirait aux entreprises des gains de compétitivité inouïs et crée une solution de gestion intégrée (ERP) totalement web. Les orientations stratégiques imaginées à l’époque sont plus que jamais d’actualité aujourd’hui :

– une architecture simplifiée : tous les référentiels de l’entreprise à savoir clients, produits, fournisseurs, stock, prix, comptabilité sont centralisés afin de synchroniser tous les flux d’activité de l’entreprise en temps réel et donner à l’ensemble des collaborateurs les informations les plus à jour possible.

– un modèle SaaS : aucune installation logicielle n’est requise sur les postes client, l’application tourne sur tous les navigateurs du marché et ce quel que soit l’appareil.

– une vision « multi-tenante » de l’ERP : une seule et même version pour tous les clients. Le choix d’Archipelia a toujours été d’intégrer, au fil de l’eau, les spécificités demandées par ses clients dans le standard d’Archipelia. Cette approche est reprise par tous les grands éditeurs d’application aujourd’hui. C’est une véritable garantie de pérennité.

https://archipelia.com/