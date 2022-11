BARNES Toulouse soutient les 9 associations lauréates lors de la grande soirée « Toulouse pour le Bien Commun »

BARNES Toulouse est partenaire de la première édition de « Toulouse pour le Bien Commun », qui se tiendra le 12 décembre 2022 à partir de 19h au théâtre du Capitole. Une initiative déjà réalisée dans plus de 15 villes en France et à l’étranger. « Nous sommes fiers d’associer notre esprit d’entrepreneur et d’innovation, qui rejoint celui des fondateurs de ces événements, à travers 9 projets associatifs rigoureusement sélectionnés qui répondent à un besoin clairement identifié autour de l’éducation, la formation, le handicap, la précarité, la réinsertion, la dépendance, la vulnérabilité, l’écologie et le développement durable », explique Hadrien de Belle, Directeur de BARNES Toulouse. Ces projets ont déjà prouvé leurs pertinence et réussite et ont de réels besoins de financement pour poursuivre leur développement.

Une soirée philanthropique pour aider les initiatives locales et engagées

Cet événement inédit de levée de dons est co-organisé par Obole et la Fondation de France. L’objectif étant de faire se rencontrer, le temps d’une soirée, des entrepreneurs sociaux et des personnes désireuses de servir le Bien Commun au sein du territoire.

La Maison BARNES a toujours eu à cœur de célébrer l’art de vivre à la française, « Nous pensons que c’est aussi encourager et soutenir des entrepreneurs qui mènent des projets avec un impact positif sur la société dans son ensemble, qui agissent sur le long terme et en ce qui nous concerne, en particulier sur le territoire toulousain », ajoute Hadrien de Belle.

Les 9 associations lauréates auront chacune 4 minutes pour défendre leur projet et pour convaincre les mécènes de leur apporter le soutien nécessaire à leur développement, via un don avec des paliers allant de 100 à 5000 euros.

Un événement dédié à la presse en amont de la grande soirée

Le jeudi 24 novembre à 11h à Toulouse (Rothschild Martin Maurel, 6 Place du Président Wilson), aura lieu une conférence de presse, en présence de :

Béatrice Bausse, Déléguée Générale de Fondation de France Sud-Ouest,

Thomas Tixier, Directeur de la Communication chez Obole

Des membres du comité de soutien, mécènes toulousains et entrepreneurs lauréats.

L’inscription à cette conférence, lors de laquelle seront présentés le déroulé de la grande soirée, ainsi que les lauréats et mécènes, est obligatoire.

———–

La « Nuit du Bien Commun » qui a été créée en 2017 totalise 17 513 participants, près de 9 millions d’euros de dons levés pour 193 projets soutenus.

https://toulouse.lanuitdubiencommun.com/