Norma Capital engage près de 120 millions d’euros au 3ème trimestre 2022

Lors du 3ème trimestre 2022, Norma Capital a poursuivi la diversification du patrimoine de ses deux SCPI, Vendôme Régions et Fair Invest. Au total, la société de gestion a acquis 16 nouveaux actifs, pour un montant total investi de plus de 65,5 millions d’euros. Par ailleurs, quatre actifs représentant plus de 50,5 millions d’euros sont sous promesses d’achat.

Vendôme Régions : un patrimoine porté à 116 actifs

Au 3ème trimestre 2022, Vendôme Régions a acquis 14 nouveaux actifs, pour un montant total de plus de 62 millions d’euros. Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de diversification de la SCPI et comprennent des locaux d’activités, commerces et bureaux en Ile-de-France et en périphérie des grandes métropoles régionales que sont Toulouse, Strasbourg, Marseille et Lille. La capitalisation totale de la SCPI sélève à 570 millions d’euros.

En Ile-de-France, Norma Capital s’est portée acquéreur de :

754 m² de surfaces commerciales occupés par un supermarché Franprix à Champigny-sur-Marne (94) ;

1 851 m² de surfaces commerciales à Saint-Geneviève-des-Bois (91), loués par Iperceramica, entreprise italienne spécialisée dans la vente au grand public de carrelage, parquet, revêtement de sol et aménagement de la salle de bains, et par Karaca, enseigne spécialisée dans la vente de produits pour la maison (vaisselle, petit électroménager, linge de table…) ;

1 361 m² de commerces à Saint-Denis (93) occupés par une salle de sport Basic Fit et une boulangerie ;

1 121 m² de surfaces commerciales répartis entre Paris (75) et Boulogne-Billancourt (92) loués entre autres par les enseignes Franprix et G20.

Norma Capital a également réalisé l’acquisition de deux surfaces commerciales louées par le groupe PSA en région toulousaine : 7 473 m² situés à Toulouse (31) et 290 m² à Aucamville (31).

En Alsace, deux actifs ont également intégré le patrimoine de Vendôme Régions :

6 406 m² de locaux d’activités, situés à La Wantezenau (67) et occupés par 3 locataires différents;

1 824 m² de commerces à Strasbourg (67), loués par le club de sport, Accrosport.

Sur le reste du territoire, Norma Capital a acquis :

2 658 m² de bureaux, occupés par cinq entreprises différentes à Marignane (13) ;

1 542 m² de bureaux à Lille (59), répartis entre 5 locataires.

En parallèle, Norma Capital a sécurisé 4 nouvelles opérations, sous promesses d’acquisitions, pour plus de 50,5 millions d’Euros et plus de 20 000 m², à Plaisance-du-Touch (31), Massy (91), Fleury-les-Aubrais (45) et Ecully (69).

La stratégie d’investissement de Vendôme Régions lui a permis de distribuer 5,91%* à ses associés en 2021, ce qui la place dans le « Top 10 » des SCPI les plus rentables. Le 2 mai 2022, la part a été revalorisée à hauteur de 2,29%.

Fair Invest : Deux nouvelles acquisitions dans le domaine de la santé et de la formation

Fair Invest a poursuivi sa stratégie d’investissement orientée vers des secteurs d’activités socialement utiles, en se portant acquéreur de deux nouveaux actifs au cours du 3ème trimestre 2022 pour 3,5 millions d’euros, ce qui porte la capitalisation de la SCPI à 55,3 millions d’euros.

La SCPI est, depuis le 3ème trimestre 2022, propriétaire d’un centre de radiologie de 134 m² à Saint-Denis (93) et d’une école d’ostéopathie de 1 508 m² à Limonest (69). Ces acquisitions s’inscrivent dans le positionnement inédit de Fair Invest, l’une des premières SCPI labellisées ISR, dès novembre 2020. Particulièrement attentive à l’usage des locaux qu’elle acquiert et gère, la société exclut les activités liées à la pétrochimie, au commerce du tabac ou de l’alcool, aux jeux de hasard… Pour mémoire, Fair Invest a distribué un rendement de 4,73%* à ses porteurs de parts en 2021.

« Malgré la conjoncture économique actuelle, soumise à l’inflation et au confit en Ukraine, ce 3ème trimestre 2022 correspond à nos ambitions de développement pour nos SCPI et le trimestre en cours devrait nous permettre d’atteindre les 30 millions d’euros d’investissement sur les secteurs de la santé et de l’éducation, et les 250 millions d’euros d’investissement sur les territoires visés », précise Faïz HEBBADJ, Président de Norma.