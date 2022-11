Trail EDF Cenis Tour, les inscriptions sont ouvertes !

La 14e édition du Trail EDF Cenis Tour se prépare à grandes foulées ! Les 5 & 6 août 2023, rendez-vous à Val Cenis Lanslevillard au cœur de la vallée de la Haute Maurienne Vanoise avec 6 parcours de trail proposés, et un nouveau parcours : le trail de 6 km.

Le Trail EDF Cenis Tour innove en 2023 en proposant une nouvelle épreuve : le Trail 6 km.

Le Trail rose de 6 kilomètres, est un parcours idéal pour découvrir le trail en montagne, même pour les débutants. Une montée entremêlée de single et de forêt sur le flanc Vanoise et un petit replat pour admirer la vue alentour, le parcours fait une boucle par un nouveau sentier inédit. Avec un dénivelé positif et négatif de 400 m, les participants pourront découvrir ce nouveau parcours le dimanche 6 août.

Trail EDF Cenis Tour, un événement sportif et convivial

Le Trail EDF Cenis Tour propose six parcours de trail allant de 6 km à 78 km, une randonnée de 11 km et une course enfants. Les épreuves sont adaptées à toutes les envies et ouvertes à tous les traileurs, débutants ou confirmés. Au programme, du sport, des festivités et de la convivialité !

Une manifestation sportive au cœur de la Haute Maurienne Vanoise

Au départ de Val Cenis Lanslevillard, au lac du Mont-Cenis en passant par les Glaciers de la Vanoise, Bessans ou encore le vallon du Petit Mont-Cenis, le Trail EDF Cenis Tour invite tous ses participants à vivre une aventure inoubliable avec des points de vue magnifiques au cœur de la vallée de la Haute Maurienne Vanoise.

Des parcours renouvelés

Depuis l’année dernière les parcours ont été renouvelés : des nouvelles distances, un départ à Val Cenis Lanslevillard, un changement de sens, des portions inédites… et encore de beaux espaces sauvages, des passages de « haute montagne » et des points de vue extraordinaires sur le plateau du Mont-Cenis et de la Vanoise. Les itinéraires comportent également une grande variété de sentier et de sol ; avec un profil montagnard proposant de belles ascensions et descentes, mais également quelques portions roulantes.

Parmi les 6 parcours de trail proposés, 4 d’entre eux seront qualificatifs à l’UTMB® et rapporteront entre 1 à 4 points ITRA.

Plus de 1 000 participants sont attendus pour vivre cette expérience exceptionnelle en famille, entre ami(e)s ou même entre collègues !

Des dossards à tarifs préférentiels

Pour l’ouverture des inscriptions, des tarifs préférentiels sont proposés jusqu’au 31 mars.

Lien d’inscription : www.edfcenistour.com/inscription

Informations sur les tarifs : www.edfcenistour.com/tarifs