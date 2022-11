NOUS VOULONS DEUX JOURS SANS CHASSE, M. LE PRÉSIDENT !

Lundi 21 novembre 2022, plusieurs associations de protection de la nature dont l’ASPAS ont envoyé un courrier au président de la République Emmanuel Macron, lui demandant formellement d’instaurer deux jours sans chasse partout en France.

Monsieur le Président,

Nos associations vous demandent formellement d’instaurer sans plus tarder au niveau national deux jours dont le dimanche sans chasse ni destruction. Elles le font au nom de l’écrasante majorité de nos concitoyens qui, sondage après sondage et de manière constante s’expriment dans ce sens*.

Il est plus que temps de mieux partager l’espace, d’autant que les accidents, toujours trop nombreux malgré la réduction du nombre de chasseurs, ne sont plus acceptables. Le nombre de pratiquants sportifs et autres usagers de la nature n’a cessé d’augmenter avec la réorganisation du travail. Ils ont le droit de pouvoir se promener en famille le dimanche en toute sécurité et quiétude.

D’autre part, la faune a elle aussi le droit à deux jours sur sept sans chasse ni destruction dans un pays où la pression cynégétique en termes de période d’ouverture et de nombre d’espèces chassées bat tous les records en Europe.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.