Le Parc national de Port-Cros fête son 100ème produit marqué Esprit parc national – Port-Cros

Le Parc national de Port-Cros célèbrera son 100ème produit marqué Esprit parc national – Port-Cros à l’occasion des Journées Portes Ouvertes du Domaine du Rayol, le samedi 3 décembre 2022 à partir de 10h.

Esprit parc national est une marque déposée, déclinée dans les 11 parcs nationaux de France. Sa vocation est de distinguer les produits et services proposés par des femmes et des hommes, engagés dans la préservation de ces territoires d’exception.

La marque Esprit parc national – Port-Cros a été officiellement lancée à l’été 2015 et les premiers contrats ont été signés en 2016. Elle a été conçue pour soutenir et valoriser les activités économiques, touristiques et agricoles de son territoire qui privilégient le respect de l’environnement et la mise en valeur des patrimoines locaux.

Cette marque est le signe vivant d’un partage de valeurs entre celles et ceux qui ont fait le choix de vivre, de travailler ou de séjourner dans des espaces naturels protégés fragiles où la qualité de vie est exceptionnelle. C’est cette beauté des paysages, cette harmonie, l’authenticité des lieux et des rapports humains que la marque a pour ambition de valoriser et faire partager à travers les produits qu’elle a choisi de promouvoir.

Le 3 décembre prochain, le Domaine du Rayol, espace naturel protégé de 20 ha, propriété du Conservatoire du littoral, au pied du Massif des Maures et face aux Iles d’Hyères, intégrera cette marque de qualité pour plusieurs de ses prestations proposées aux visiteurs.