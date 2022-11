Sully Immobilier et Régenium Capital lauréats du prix « impact sociétal » pour leur transformation de plus de 3 000 m² de locaux tertiaires via l’économie circulaire et la renaturation

Sully Immobilier et Régenium Capital ont remporté le prix « impact sociétal », parrainé par Koregraf, lors de la cérémonie des Pyramides d’Argent, organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Centre-Val de Loire. Ce trophée récompense un projet de réhabilitation et d’agrandissement de l’ensemble de bureaux situé au 122bis rue du Faubourg Saint-Jean, en centre-ville d’Orléans, pour laisser place à un projet mixte regroupant bureaux et 60 logements. Ce prix distingue le travail de concertations de Sully Immobilier et Régenium Capital en amont de l’élaboration du projet avec les différents acteurs de celui-ci (collectivité, élus, professionnels de santé, habitants, riverains, communauté du tiers-lieu), afin de satisfaire les besoins locaux.

Réhabilitation, extension et mixité

Construite sur un terrain de 7 000 m², la résidence Masséna comprend aujourd’hui 3 bâtiments regroupant 5 550 m² de bureaux, édifiés au-dessus d’un parking souterrain. Les immeubles actuels, laissés vacants, sont particulièrement énergivores. Avec leur projet de réhabilitation, Sully Immobilier et Régenium Capital vont apporter de la mixité dans cet environnement et intégrer cet ensemble immobilier dans la continuité urbaine et architecturale des bâtiments et de la rue adjacente.

Ainsi, le 1er immeuble restera inchangé. Il intègre aujourd’hui une activité médicale, qui restera dans les lieux.

Les 2 autres bâtiments seront quant à eux réhabilités, afin de créer 23 et 22 logements. Une extension sera ajoutée au 3ème immeuble afin de créer 15 logements supplémentaires.

« Demain, Le Masséna ne constituera pas un immeuble neuf uniforme, car nous l’avons pensé comme un assemblage de différentes ambiances urbaines, abritant des lieux de vies, des lieux de travail et de loisirs, pour créer un ensemble à l’identité́ forte, qui sera un facteur d’animation urbain », souligne Neal Giesecke, Président de Régenium Capital.

Un projet responsable

Pour donner au bâti existant une nouvelle vocation, Sully Immobilier et Régenium Capital entreprennent une réhabilitation complète, incluant des travaux de curage, de désamiantage et de dépollution. Pour répondre aux enjeux de transition écologique actuels, les équipes des deux promoteurs ont construit leur projet, avec l’architecte Christophe Camfrancq, de A19 ARCHITECTURE, en poussant sa réflexion sur le bas carbone et l’économie circulaire. Ainsi, une partie des matériaux sera réemployée in-situ dans le cadre du label Ecocycle de Socotec.

De plus, Sully Immobilier et Régenium Capital ont mis l’accent sur la renaturation des sols, afin de les rendre à nouveau perméables. La surface plantée sera multipliée par deux pour atteindre 2 700 m², notamment grâce aux jardins créés en rez-de-chaussée, à la végétalisation suspendue, créant des îlots de fraîcheur.

Pour une meilleure résilience énergétique, les logements, du studio au T4, seront isolés par l’extérieur et les menuiseries existantes seront remplacées par des ouvertures à haute performance.

« La résidence Masséna s’inscrit dans la volonté de Sully Immobilier et de Régenium Capital de réduire l’empreinte carbone de ses réalisations. Le recyclage des immeubles existants, la renaturation de la parcelle et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments participent à cette ligne », précise Oriane Le Roy Liberge, Directrice régionale de Sully Immobilier.

Une occupation temporaire

Soucieux de l’impact de leur réalisation, les promoteurs, en plus de concevoir un projet bas carbone, ont créé l’opportunité de développer une occupation temporaire. En attendant le début des travaux, le bâtiment accueille un tiers-lieu.

Depuis novembre 2021, le site a été mis à disposition de l’association « Moule à Gaufres ». Ce tiers-lieu, dénommé « l’Extension », accueille de multiples activités et acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), soit 80 personnes, 50 associations et entreprises.

Afin que cette parenthèse dans la vie de cette opération reste ancrée dans le futur, le Groupe, avec les occupants du tiers-lieu, envisage d’intégrer à la résidence une œuvre commune des artistes actuellement présents sur le site.

Fiche technique :

Adresse : 122 bis Rue du Faubourg Saint Jean 45000 Orléans

Promoteurs : Sully Immobilier & Régenium Capital

Architecte : Christophe Camfrancq, Architecte Associé, A19 ARCHITECTURE

Nombre d’appartements : 60 appartements neufs (6 T1, 15 T2, 32 T3 et 7 T4)

Nombre de stationnements : 108

Label : Ecocycle

Prix : à partir de 4 200 €/m², parking inclus

Livraison : 4ème trimestre 2024