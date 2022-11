Nissan distingué par le Laureus Sports for Good Index pour la deuxième année consécutive

Pour la deuxième année consécutive, Laureus, en partenariat avec Sportspro, distingue Nissan dans son Laureus Sports for Good Index comme l’une des marques au monde ayant le plus fort impact social.

Le Laureus Sports for Good Index souligne l’influence positive de Nissan sur le sport à travers plusieurs initiatives, notamment son implication dans le championnat 100 % électrique de Formule E et ses projets qui aident les personnes handicapées à participer à des activités sportives, comme le Nissan Possibilities Project au Royaume-Uni.

Nissan est le seul constructeur automobile à figurer dans l’indice, ce qui est une reconnaissance de son engagement à devenir une entreprise véritablement durable et à contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus inclusif. Cela fait partie intégrante de la vision à long terme Nissan Ambition 2030 qui vise à favoriser la mobilité et au-delà grâce aux technologies d’électrification et d’intelligence des véhicules.

Créé en 2021, le Laureus Sports for Good Index distingue 29 marques qui, à travers la collaboration, l’innovation et la créativité, apportent des contributions significatives aux 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations Unies.

Joji Tagawa, chief sustainability officer de Nissan, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’être à nouveau reconnus par le Laureus Sport for Good Index pour nos efforts visant à avoir un impact positif sur les individus et la société grâce au pouvoir du sport. La durabilité est au cœur de notre entreprise et c’est un catalyseur de notre vision à long terme. Nous continuerons à mener des initiatives de développement durable qui favorisent la mobilité et au-delà dans l’ensemble de nos activités. »

Références

Formule E

L’implication continue de Nissan dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA, y compris pour les quatre prochaines saisons de la Génération 3 de ce sport, constitue le banc d’essai idéal pour le développement de la technologie des véhicules électriques et illustre l’enthousiasme pour l’avenir électrifié de Nissan. L’engagement durable de la marque dans ce championnat 100 % électrique a été souligné par Laureus, Nissan encourageant ainsi l’adoption par les consommateurs de véhicules électriques zéro émission.

Nissan Possibilities Project

Au Royaume-Uni, le Nissan Possibilities Project, une initiative de développement durable à long terme à l’échelle de l’entreprise axée sur la diversité et l’inclusion, a été intégrée dans le sponsoring de la course à pied (via le London Marathon et la Great Run Series) et du Manchester City Football Club.

En collaboration avec la Richard Whitehead Fondation et Sported UK, Nissan aide les personnes handicapées à devenir plus mobiles et à participer à des activités sportives en fournissant des prothèses de course (et d’autres équipements de mobilité) ainsi qu’un soutien continu – qui ne sont pas à la portée de tous – aux jeunes victimes de la perte d’un membre, d’une amputation ou d’une malformation.

Grâce à son partenariat avec le City Football Group, Nissan travaille avec l’association caritative City in the Community de Manchester City pour aider les jeunes footballeurs en fauteuil roulant à obtenir l’équipement dont ils ont besoin pour pratiquer le sport qu’ils aiment.