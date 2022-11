Yamaha au salon Moto Légende : le trail à l’honneur !

Yamaha vous donne rendez-vous du 18 au 20 novembre 2022 au Parc Floral pour la 23e édition du salon Moto Légende. L’événement dédié aux motos de collection et d’exception nous donne une très belle occasion d’exposer une superbe série de XT500, ainsi que de présenter sa descendante actuelle, nommée Ténéré 700 World Raid.

Après trois années d’absence, le salon Moto Légende est de retour au Parc Floral de Paris-Vincennes. Et pour cette nouvelle édition placée sous le signe de la moto de collection et d’exception, Yamaha a choisi de donner un coup de projecteur à une catégorie synonyme de liberté et d’aventure : le trail ! Inventé par Yamaha avec la 250 DT-1 en 1968, ce type de modèles n’a ensuite jamais quitté la gamme du constructeur aux trois diapasons. Sur le stand P11, les passionnés pourront observer 9 versions de la mythique XT500, dont la première du nom identifiée 1N5 en Europe à partir de 1976. Et les fans de belles mécaniques ne seront certainement pas déçus par l’exposition d’un moteur « gromono » en coupe, toutes soupapes dehors !

Aujourd’hui, Yamaha reste plus que jamais un animateur de la catégorie trail avec sa gamme Adventure qui comporte les Ténéré 700, Ténéré 700 Rally Edition et Ténéré 700 World Raid. Présente sur le stand, cette dernière a pour vocation les voyages et l’exploration dans les grandes largeurs, au regard de ses aptitudes en terrain accidenté et son autonomie de 500 km. Et comme l’XT500 en son temps, la World Raid s’illustre aussi en compétition rallye ; les pilotes Pol Tarrés et Alessandro Botturi l’ont encore démontré lors de l’Africa Eco Race il y a seulement quelques semaines. Alors pour discuter de motos et d’épopées humaines, rendez-vous sur le stand Yamaha (P11) !

Informations pratiques

Horaires

Vendredi 18 novembre de 11-22 h

Samedi 19 novembre de 10-19 h

Dimanche 20 novembre de 10-18h

Tarif

Billet journalier : 16 €

Accès

Périphérique : Porte de Vincennes ou Porte Dorée

Autoroute A4 : Sortie Joinville

Métro Château de Vincennes (ligne 1) / navettes gratuites pour le salon