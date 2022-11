La MEL et la CCPC sollicitent la Région pour la mise en œuvre d’une liaison rapide routière interurbaine reliant Ascq et Orchies

La ligne ferroviaire reliant Ascq et Orchies a vu ses services suspendus en juin 2015. En effet, l’infrastructure de cette ligne TER, intégrée au réseau ferré national et classée en réseau secondaire par la SNCF Réseau qui doit en assurer la maintenance a minima, souffrait d’une vétusté ne permettant plus son exploitation.

Le besoin de transport en commun vers la métropole de Lille demeure néanmoins bien réel, notamment en raison de l’attractivité qu’exerce le pôle emploi et universitaire de Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq sur la population active et étudiante du territoire de Pévèle Carembault.

Cette attractivité génère d’importants flux de déplacements quotidiens qui se répercutent sur le réseau routier, autoroutier et sur les gares de Lille.

L’État, la Région Hauts-de-France, la MEL et Pévèle Carembault avaient étudié conjointement en 2019 le devenir de cette ligne ferroviaire pour éclairer les scénarios de desserte en transports collectifs envisageables sur ce corridor. À ce jour, malgré la volonté exprimée de la MEL et une motion votée à l’unanimité par le Conseil communautaire de Pévèle Carembault, aucune suite n’a été donnée à cette étude.

Le Président de la Métropole Européenne de Lille et le président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault réitèrent leur volonté commune de voir le dossier progresser par la signature conjointe d’un courrier adressé à la Région Hauts-de-France.

Par ce courrier, la MEL et la CCPC réaffirment l’importance de cette liaison Ascq-Orchies et sollicitent l’engagement de la Région Hauts-de-France pour la définition et la mise en œuvre d’une liaison rapide routière interurbaine entre Orchies et la métropole lilloise.